Article publié le 20/11/2019 à 01:00 | Lu 121 fois Valencia : nouvelle destination en matière de santé et de bien-être Visit Valencia a créé un programme qui vise à positionner la ville de Valencia en Espagne, en Catalogne au sud de Barcelone, comme étant une destination de tourisme médical. A cet effet, la ville dispose d'un réseau de centres de santé à la pointe de la technologie, tant au niveau de leurs installations que des professionnels qui y travaillent.

De nos jours, face à la hausse de certains couts en matière de santé, certains patients choisissent d’aller se faire soigner à l’étranger… Surfant sur cette tendance, la Fondation Visit Valencia, l'entité chargée de promouvoir le tourisme de la ville à l’international, a souhaité mettre en avant la visibilité à l'offre de santé et de bien-être et les avantages offerts par la destination pour les patients cherchant un traitement hors de leur propre pays.



Actuellement ce programme Valencia Medical Destination comprend deux hôpitaux, six cliniques spécialisées et d'autres services, tels que des centres de spa et de bien-être. A ce sujet, Visit Valencia a créé une section spécifique sur son site web présentant ces différents services.



La ville de Valencia est réputée pour sa nourriture saine, et notamment la fameuse « diète méditerranéenne » qui offre la possibilité d'adopter des habitudes de vie saines et sportives. Elle compte de nombreux vastes espaces verts et des plages pour se détendre en plein air, ainsi qu'un large éventail d'activités culturelles (de beaux musées) et de restaurants gastronomiques qui contribuent à rendre le séjour des patients et de leurs accompagnateurs plus supportable et plus agréable.



La ville possède aussi un bel écosystème d'entreprises et de services biotechnologiques, offre un climat méditerranéen, des liaisons aériennes reliant la ville à 90 aéroports (2h de Paris) et une vaste gamme d'hôtels et d'espaces pour le bien-être. Elle offre tous les avantages d'une grande ville à des prix attractifs.



Souvent tabou, souvent critiqué, le tourisme médical prend de l’ampleur et reste une solution au service du patient dans la mesure où il offre une alternative au renoncement aux soins pur et simple... Toutefois, qu’il devienne une option de plus en plus envisageable pour certains, un séjour médical ne se prend pas à la légère… Et il se prépare.



Alors comment s’y prendre ? Tout d’abord, parlez-en à votre médecin traitant. En cas de complications post-opératoires, il est impératif que votre médecin soit en capacité de vous aider. Une fois cette étape franchie, il est important de mener ses recherches sur internet. Cette phase d’information implique la comparaison des prix de l’intervention souhaitée ainsi que l’évaluation de la qualité des cliniques.



De fait, la qualité doit être au centre de vos préoccupations. Commencez par jeter un œil sur les accréditations dont la clinique bénéficie. Ces accréditations, délivrées par un organisme tiers, ont pour but de reconnaître la compétence d’une clinique ou d’un hôpital dans un domaine donné. L’un de ces organismes d’accréditation, la Joint Commission International, est reconnu comme étant le principal organisme mondial d’accréditation en matière de qualité des soins de santé et de sécurité des patients.



D’une manière générale, n’oubliez pas que même s’il est parfaitement préparé, un séjour médical représente tout de même un départ à l’étranger, dans un pays qu’on ne connaît pas forcément, ce qui peut être intimidant pour certains. Il est donc vivement conseillé de partir avec un proche. Et de se renseigner sur le pays…



A noter que Tenerife propose également une offre importante en matière de tourisme médical.









