Val-de-Marne : une exposition-photo permanente pour lutter contre l'âgisme Le 8 septembre prochain, la Résidence de l’Abbaye de Saint-Maur des Fossés dans le Val-de-Marne (94) va inaugurer son exposition photos permanente qui vise à lutter contre l’âgisme, la discrimination par l’âge. Une bonne initiative par les temps qui courent. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 06/09/2024





Certes, l’âgisme peut concerner les plus jeunes, mais il ne faut pas se voiler la face, l’âgisme concerne principalement les personnes âgées. Un véritable fléau sociétal au même titre que l’antisémitisme, le racisme, le sexisme ou l’homophobie.



Mais pourtant nettement plus toléré que les autres discriminations ! Il convient donc de lutter contre l’âgisme avec force afin d’éviter de dévaloriser les personnes âgées en remettant en cause leurs compétences, leurs besoins et parfois même, l’intérêt de leur existence…



Dans cet esprit, et contre l’âgisme et pour le « respectage » (le respect de tous à tout âge), la résidence pour personnes âgées de l’Abbaye installe une exposition permanente sur son mur d’enceinte donnant sur le très passager Quai Beaubourg à Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne.



À côté de panneaux expliquant ce qu’est l’âgisme et la nécessité de le refuser, des photos des résidents de l’établissement et de la résidence Services Seniors mettent à l’honneur des aînés participant à différentes activités et particulièrement heureux de vivre.



