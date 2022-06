Article publié le 17/06/2022 à 01:00 | Lu 63 fois Vague de chaleur et canicule : comment prendre soin de son chien ?





On le sait, les Français et notamment les seniors sont des amis des chiens. Alors que cette semaine, le mercure va grimper en flèche sur une bonne partie de l’Hexagone, il convient de faire également attention à nos amis à quatre pattes ! Le point avec Ultra Premium Direct, spécialiste de l’alimentation pour chiens et chats.

Cela semble logique mais quoiqu'il arrive, il faut toujours penser à bien l’hydrater ! Ainsi, sa gamelle d'eau fraîche à disposition en permanence est un béaba ; et si vous sortez vous promenez, n'oubliez pas de prendre de l'eau dans une gourde pour chien (il en existe différents modèles très pratiques en déplacement).



Lorsque vous êtes à l’extérieur, privilégiez plutôt les coins à l’ombre pour que votre chien puisse s’y reposer ; vous constaterez qu’il se repose souvent sous la table ou votre chaise à l’abri du soleil.



Prenez garde également, vos chemins de vadrouille habituels peuvent vous jouer des tours. En effet, il fait encore plus chaud sur le bitume que dans l’air et les pattes de votre compagnon peuvent ne pas le supporter ! Les chemins de terre ou ombragés seront moins chauds pour ses coussinets.



Mais peu importe le lieu de promenade, lors de fortes chaleurs, inspectez soigneusement ses coussinets après chaque sortie.



Si vous prévoyez un long trajet en voiture, pensez également à vous arrêter régulièrement pour vérifier que votre animal ne souffre pas de la chaleur. Ce sera également l’occasion pour lui de profiter d’une bonne gamelle d’eau fraîche, d’un peu d’ombre et de se dégourdir les pattes !



L’été est aussi le bon moment pour sortir jouer dans l’eau. Que ce soit à la mer (sur les plages où les chiens sont autorisés) ou dans votre jardin avec le jet d’arrosage (généralement les chiens adorent jouer avec), vous pouvez toujours en profiter pour réaliser des activités aquatiques qui vous rafraîchiront. Tous les deux.



Lors d'une canicule, sachez que votre chien est susceptible d'attraper un coup de chaleur ! Les conséquences peuvent être graves, allant parfois jusqu’à l’arrêt cardiaque. La prudence est donc de rigueur.



Si votre toutou préféré attrape un coup de chaleur, il convient d’appeler votre vétérinaire pour évaluer avec lui la gravité des symptômes. S’il juge qu’il n’est pas nécessaire de transporter votre animal, la priorité sera alors de faire baisser sa température corporelle.



Pour ce faire, préférez une eau tiède que vous pourrez refroidir progressivement. En effet, ne plongez pas votre chien dans une eau glacée ! L’essentiel est d’être progressif dans le changement de température afin de ne pas provoquer de choc thermique.



D’autre part, on le sait pas, mais même si les poils de nos chiens leur offrent une protection naturelle contre le soleil, il peut arriver qu’ils attrapent eux aussi des coups de soleil. Afin de le protéger efficacement des rayons UV, il faut bien évidemment éviter de le raser (cela semble être une évidence mais bon). Il est cependant tout à fait possible de les lui raccourcir les poils à l’arrivée de la chaleur afin de lui procurer davantage de confort.



Quant aux chiens à poils courts, et particulièrement ceux dont le pelage est clair, il est possible de les protéger grâce à l’application d’une crème solaire pour chien (si, si ça existe). Celle-ci sera à appliquer sur les zones sensibles de votre compagnon, à savoir le museau, les babines, les oreilles ou la poitrine où le poil est moins fourni. Nous vous conseillons de bien vérifier que votre crème solaire pour chien soit adaptée à la peau de votre animal et ne présente aucun danger s’il la lèche.









Dans la même rubrique < > Elisabeth II s'apprête à célébrer son jubilé de platine pour 70 ans de règne ! Sir Anthony Hopkins, 84 ans, mannequin pour Loewe