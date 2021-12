Article publié le 14/12/2021 à 01:00 | Lu 109 fois Vaccination Covid-19 : un simulateur pour calculer la date de votre dose de rappel





Vous souhaitez connaître à quelle date vous devez recevoir votre dose de rappel ainsi que la date de fin de validité de votre passe sanitaire ? L'Assurance maladie propose un nouveau téléservice Mon rappel Vaccin Covid qui permet de calculer ces dates en quelques clics. Service-Public.fr vous explique comment utiliser ce simulateur.





Le téléservice Mon rappel Vaccin Covid mis en ligne par l'Assurance maladie est accessible aux personnes de 18 ans et plus ayant terminé leur primo-vaccination (schéma vaccinal initial complet), il permet de :

- savoir à partir de quand vous devez recevoir votre dose de rappel contre le Covid-19 ;

- connaître la date de fin de validité de votre passe sanitaire si vous ne faites pas votre rappel.



Accessible depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette, le téléservice est très simple d'utilisation, vous êtes guidé à chaque étape.



En répondant à seulement 4 questions, vous obtenez les deux dates clés.



Informations nécessaires

Voici les informations à renseigner dans le téléservice :

- date de naissance ;

- éventuellement, la date du test PCR ou antigénique positif au Covid-19 après la primo-vaccination ;

- nom du vaccin utilisé lors de la dernière injection ;

- date de la dernière injection du cycle de vaccination initial.



Où trouver ces informations ?

Le nom du vaccin et la date de la dernière injection figurent sur le passe sanitaire, accessible depuis l'application TousAntiCovid ou sur l'attestation de vaccination remise lors de la dernière injection. Cette attestation est aussi téléchargeable à partir de ce téléservice .



En cas d'une infection au Covid-19 à la suite de la primo-vaccination, il faut renseigner dans le téléservice, la date du test PCR ou antigénique positif, disponible sur le portail SI-DEP .



