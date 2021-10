Article publié le 06/10/2021 à 02:00 | Lu 75 fois Vaccin contre le Covid-19 : qui est concerné par la 3ème dose de rappel ?





L'injection d'une dose de rappel pour les personnes les plus fragiles et les personnes âgées de 65 ans et plus est désormais possible afin de maintenir un bon niveau de protection du système immunitaire. La dose de rappel doit être administrée 6 mois après la dernière injection de vaccin et 4 semaines après l'injection unique de Janssen. Quelles sont les personnes concernées par ce rappel vaccinal ? Quels sont les vaccins ? Où se faire vacciner ? Service-Public.fr répond à toutes vos questions.





Quelles sont les personnes concernées ?

Le rappel vaccinal correspond à l'administration d'une injection de vaccin supplémentaire pour les personnes éligibles, c'est-à-dire :

- les résidents des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Éhpad) et des unités de soins de longue durée (USLD) ;

- les personnes de 65 ans et plus vivant à domicile (avec une priorité pour les personnes de plus de 80 ans) ;

-les personnes à très haut risque de forme grave ;

- les personnes présentant des comorbidités qui augmentent le risque de formes graves de Covid-19 ;

- les personnes sévèrement immunodéprimées (qui ont déjà reçu trois doses et en recevront une quatrième indique la HAS) ;

- les personnes ayant reçu le vaccin Janssen. Une dose de rappel avec un vaccin à ARNm (Pfizer ou Moderna) est recommandée à partir de 4 semaines après la 1re injection.



Quels sont les vaccins ?

Les rappels vaccinaux sont effectués uniquement avec des vaccins à ARN messager, soit Pfizer-BioNTech ou Moderna.



Ces deux vaccins peuvent d'ailleurs être utilisés de manière indifférenciée et quel que soit le vaccin utilisé dans le cadre du premier schéma vaccinal.



Attention : le maintien du haut niveau d'adhésion aux mesures barrières y compris chez les personnes ayant reçu un schéma de vaccination complet et en particulier au contact des personnes à risque de formes graves est indispensable.



Où se faire vacciner ?

Les personnes concernées peuvent prendre rendez-vous :

- chez leur médecin traitant (ou médecin de leur choix) ;

- dans une pharmacie ;

- en cabinet infirmier ou de sage-femme, au sein des services hospitaliers où elles sont suivies ;

dans un centre de vaccination (possibilité de prendre rendez-vous sur www.sante.fr .



Pour les personnes résidents dans les établissements pour personnes âgées, la dose de rappel s'administre sur place, pas besoin de se déplacer.



Le vaccin Pfizer-BioNTech pourra être injecté en cabinet de ville à partir du 1er octobre 2021.



A noter : l'injection d'une dose de rappel génère un nouveau QR code qui n'efface pas l'ancien. Les deux peuvent être stockées sur l'application TousAntiCovid ou au format papier, et servir tous deux de passe sanitaire.



A savoir : en plus de la vaccination contre le Covid-19, la vaccination antigrippale reste recommandée. Le vaccin contre la grippe sera disponible en pharmacie mi-octobre et comme chaque année, les personnes âgées de 65 ans et plus et celles qui sont à risque de forme grave de la grippe, recevront leur bon de prise en charge de la part de l'Assurance maladie.



Dans un avis rendu le 27 septembre, la



