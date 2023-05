Vaccin anti-Covid : une première campagne de rappel en 2023 pour les personnes fragiles Les personnes particulièrement fragiles (âgées de plus de 80 ans, immunodéprimées...) sont éligibles à une dose de rappel du vaccin contre la Covid-19 depuis le 27 avril et jusqu'au 16 juin 2023. Ce rappel n'est pas obligatoire mais il est recommandé afin de maintenir un niveau de protection suffisant contre les formes graves de Covid-19. Il peut être effectué six mois après la dernière injection ou infection.







Qui est concerné ?

Conformément à l’avis de la HAS du 23 février 2023 concernant la stratégie de vaccination contre la Covid-19, une campagne de rappel est organisée depuis le 27 avril 2023, jusqu’au 16 juin 2023 pour :

- les personnes âgées de 80 ans et plus ;

- les personnes immunodéprimées ;

- les résidents des EHPAD et USLD, quel que soit leur âge ;

- les personnes à très haut risque de forme grave selon chaque situation médicale individuelle et dans le cadre d’une décision partagée avec l’équipe soignante.



Une dose de rappel est recommandée deux fois par an, au printemps et à l’automne, pour ces personnes. L’objectif de cette campagne est de maintenir un niveau de protection vaccinale suffisant afin de réduire la survenue de formes graves de Covid-19.



Il est recommandé de réaliser cette vaccination avec les vaccins bivalents Moderna (pour les plus de 30 ans) et Pfizer.



Le délai à respecter après la dernière injection ou infection est désormais de 6 mois.



À savoir : une dose de rappel est recommandée tous les ans à l’automne pour les personnes de 65 à 79 ans, les femmes enceintes, les personnes à risque de forme grave et leur entourage, quel que soit leur âge.



Où se faire vacciner ?

Pour recevoir votre dose de rappel, vous pouvez prendre rendez-vous :

- chez un professionnel de santé proche de chez vous (pharmacien, médecin, infirmier) ;

- sur votre lieu de soin ;

- sur



À noter : Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l'infographie «



Source - les personnes âgées de 80 ans et plus ;- les personnes immunodéprimées ;- les résidents des EHPAD et USLD, quel que soit leur âge ;- les personnes à très haut risque de forme grave selon chaque situation médicale individuelle et dans le cadre d’une décision partagée avec l’équipe soignante.Une, au printemps et à l’automne, pour ces personnes. L’objectif de cette campagne est de maintenir un niveau de protection vaccinale suffisant afin de réduire la survenue de formes graves de Covid-19.Il est recommandé de réaliser cette vaccination avec les vaccins bivalents Moderna (pour les plus de 30 ans) et Pfizer.Le délai à respecter après la dernière injection ou infection est désormais de 6 mois.une dose de rappel est recommandée tous les ans à l’automne pour les personnes de 65 à 79 ans, les femmes enceintes, les personnes à risque de forme grave et leur entourage, quel que soit leur âge.- chez un professionnel de santé proche de chez vous (pharmacien, médecin, infirmier) ;- sur votre lieu de soin ;- sur www.santé.fr : Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l'infographie « Quel vaccin pour quel public ? » et la foire aux questions dédiée au rappel vaccinal sur le site du ministère de la Santé.

Article publié le 09/05/2023 à 01:00 | Lu 92 fois



Dans la même rubrique < > L'intestin comme remède au vieillissement Glaucome : un implant "nouvelle génération" présente des résultats cliniques positifs à 24 mois