Vacances à vélo : comment ménager votre dos avec l'AFC

Le cyclotourisme connait un succès croissant en France. En 2016, nos compatriotes ont fait du vélo au cours de pratiquement 10 millions de séjours. Et le nombre sans cesse plus élevé de tour-opérateurs spécialisés confirme cette tendance lourde ? Vous aussi vous souhaitez vous y mettre ? Dans ce cas, voici les conseils de l'Association Française de Chiropraxie.

Quelle que soit votre pratique du vélo, y compris en vacances, il est essentiel de vous assurer que votre bicyclette soit adaptée à votre morphologie. De fait, un vélo bien ajusté permet de rouler en tout confort et en toute sécurité, d’éviter les blessures et d’aller plus vite en produisant moins d’effort.



La taille du cadre

La juste taille du cadre ne dépend pas forcément de la vôtre mais plutôt de celle de vos jambes ! Quand vous chevauchez le cadre de votre vélo, les pieds bien à plat de chaque côté sur le sol, il doit rester trois à cinq centimètres de libre entre le cadre et votre entrejambe.



La hauteur de la selle

Une selle trop haute ou trop basse peut entraîner des blessures ou des douleurs dans le dos et les genoux. La hauteur de la selle devrait vous permettre, lorsque la pointe de votre pied est posée sur la pédale à son plus bas niveau, d’avoir le genou très légèrement fléchi.



La position de la selle

Pour vérifier que votre selle est dans la bonne position, installez-vous sur votre vélo, en vous retenant contre un mur pour rester en statique, en équilibre. Faites un tour de pédale jusqu’à ce qu’elles soient alignées à l’horizontal. Si votre selle est bien ajustée, le genou de votre jambe avant devait être parfaitement aligné avec l’axe de la pédale, quand la pointe de votre pied repose sur celle-ci. Si tel n’est pas le cas, revoyez vos réglages !



L’inclinaison de la selle

D’une manière générale, la selle de votre vélo doit être droite. Votre vélo tenu en équilibre, posé sur le sol, utilisez un niveau pour vous assurer que votre selle est bien droite. Si tel n’est pas le cas, revoyez le réglage ou changez de modèle de selle. En effet, si votre selle penche vers l’avant ou l’arrière, une pression inutile pèsera sur vos bras, vos épaules et vos lombaires.



La position du guidon

La position du guidon est le plus personnel des réglages et doit être fait en fonction du confort ressenti au niveau des épaules, de la nuque et du cou. Généralement, pour une pratique amatrice du vélo, le guidon est réglé assez haut de sorte à rouler le dos droit.



Enfin, dans tous les cas et quelque soit votre âge, le port du casque est indispensable.









