Vacances Bleues : cinquante nuances de bleus

Ciblant historiquement les seniors, le groupe voit désormais plus large et cherche à séduire les jeunes seniors ainsi que les familles et même une clientèle d’affaires… Pour ce faire, l’organisme a rénové ces deux dernières années, six sites tout en ouvrant huit nouveaux lieux en cinq ans dont quatre seront inaugurés cette année.



Au programme de 2018 : Biarritz et Saint-Raphaël, villes touristiques incontournables, mais aussi Jonzac au coeur du Cognac, ainsi qu’une nouvelle « pépite », le Splendid à Dax, offrant notamment un spa dernière génération et 146 chambres au style Art déco. A terme, le groupe vise une trentaine à horizon 2020.



Comme le rappelle l’enseigne dans son communiqué, les hôtels VB sont toujours situés sur des emplacements « premium » voire uniques et ont tous une histoire à raconter. « Hôtels, clubs ou résidences, ils sont dotés d’une âme et nichés dans des sites invitant au lâcher prise et au rêve » assure Vacances Bleues.



Au quotidien, le groupe propose des activités comme le trapèze volant (pas forcément l’idéal pour les seniors), le Do In, le Yoga, la Sophrologie et cherche à favoriser le bien-être et l'épanouissement (soins à la pointe, ateliers thématiques, cuisine équilibrée…) de ses clients. La gastronomie est également de la partie avec des chefs qui concoctent une cuisine de terroir, de saison et des menus à thème.



« En rassemblant les générations, nous permettons à nos clients de vivre des expériences authentiques en favorisant la rencontre, dans des lieux de vie de caractère, ancrés dans leurs territoires » affirme Nicolas Déchavanne, président du directoir de VC.



Rappelons que Vacances Bleues est né à Marseille en 1971. Au départ, c’était une association portée par des valeurs humaines : les vacances pour tous ! Puis en 1999, Vacances Bleues devient une société anonyme et en 2013, le groupe fait entrer la Caisse de Dépôts au capital et donne un nouvel élan au développement du réseau hôtelier. Vacances Bleues gère aujourd'hui 27 établissements en France (en bord de mer, à la campagne, à la montagne, en plein Paris...). L’équipe de Marseille conçoit aussi des séjours à l’étranger sur les 4 continents : circuits, city breaks et tourisme solidaire. Des formules pour tous les goûts : vacances actives, cocooning, découverte, séjours all-inclusive…