Vacances 2024 : pourquoi ne pas envisager la colocation senior ? Afin de répondre aux proches aidants qui partent en vacances pendant l’été, l’entreprise CetteFamille accueille des colocataires temporaires dans ses 24 maisons partagées réservées aux seniors souffrant de solitude et/ou ayant une perte d’autonomie nécessitant l’accompagnement d’un professionnel pour les gestes du quotidien. Ce séjour temporaire est disponible pour une durée minimum d’un mois, et ce sans engagement.







Oui mais voilà, comment trouver une solution d’hébergement et d’accompagnement temporaire qui respecte leurs habitudes et leur quotidien, tout en garantissant leur sécurité ?



Afin de répondre à cette problématique, l'entreprise des colocataires temporaires dans ses 24 maisons partagées réservées aux seniors souffrant de solitude et/ou ayant une perte d’autonomie nécessitant l’accompagnement d’un professionnel pour les gestes du quotidien.



Ce séjour temporaire au sein de ces colocations seniors est disponible pour une durée minimum d’un mois , et ce sans engagement.



Au programme de l’été : des activités journalières, des moments conviviaux autour de repas faits maison, de jeux de sociétés, un plan canicule assuré par la présence d’auxiliaires de vie 24/7 et le respect du rythme de vie de chacun (heure du lever, du coucher, régime alimentaire etc.).



Alternative à l’EHPAD ou aux maisons de retraite classiques, cette solution d’hébergement permet aux colocataires de vivre sereinement, de partager d’agréables moments, tout en étant en sécurité et accompagnés 24h/7j par une équipe d’assistants de vie .



L’intérêt principal de ce modèle réside dans l’autonomie de chaque maison où les colocataires décident de leur vie quotidienne (horaires, menus, organisation de la maison, activités) et aménagent leur espace.



Au quotidien, les colocataires - bien qu’en perte d’autonomie, peuvent rester à leur domicile et leur libre choix est garanti :

Accompagnement 24h/7j par des assistants de vie garantissant l’autonomie : présence quotidienne rassurante et sécurisante. L’équipe accompagne les colocataires dans leurs gestes quotidiens en fonction de leurs besoins ;

Adaptation du cadre de vie et renforcement de l’accompagnement pour répondre au mieux aux besoins particuliers des personnes âgées souffrant de troubles cognitifs ;

Réduction de la charge mentale des colocataires et de leurs aidants : l’équipe des assistants de vie prennent en charge la gestion administrative liée à l’accompagnement, les animations, l’organisation de la vie partagée, etc.

Rupture de l’isolement social des aînés ;

Coordination des passages de professionnels de santé ;

Choix de l’emploi du temps quotidien (heures de lever et de coucher par exemple) ;

