Urban Senior : des serrures intelligentes au sein de ses résidences services

Séduit par le design, la simplicité d'installation et la gestion des fermetures numériques SimonsVoss, le groupe de résidences services seniors Urban Senior a décidé de déployer au sein de ses établissements, cet équipement d’avant-garde après une phase test débutée en 2018.

Spécialisé dans la gestion de résidences services à destination des seniors autonomes, le groupe et ses structures s’avèrent être une véritable alternative aux Ehpad… Comme toujours dans ce type d’habitat, les locataires ont accès à des logements individuels et non médicalisés.



De fait, les appartements sont pensés et conçus pour assurer la sécurité et le confort des occupants âgés de 62 à 90 ans, ou/et à mobilité réduite. Dans ce contexte, le Groupe propose des services d'assistance et d'accompagnement dans les actes essentiels de la vie quotidienne des personnes âgées : animation, gardiennage, restauration, l'entretien du bâtiment...



L'objectif étant, comme toujours, d'optimiser la sécurité des résidents et d'éviter en l’occurrence, le casse-tête de la gestion des clés mécaniques. En effet, lorsque les personnes prennent de l'âge et commencent à avoir des soucis de santé, opter pour l'ouverture de porte via un badge est la solution idéale.



Après une phase de test qui a démarré en 2018, le groupe a finalement décidé d’équiper deux bâtiments avec cette technologie SmartHandle 3062 : « Le Clos Saint Jeannais » à Saint-Jean de Bournay, qui compte 52 appartements et « Le Clos Stéphanois » à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, en phase de construction, qui comportera 57 appartements. De fait, à ce jour, plus de 110 appartements disposent d'une solution de contrôle d'accès SimonsVoss*.



Conçue pour les besoins spécifiques du secteur hospitalier ou des établissements de santé en général, cette serrure électronique comporte un montage sans perçage permettant de respecter la certification coupe-feu et thermique de la porte. La béquille fonctionne à l'aide des piles qui affichent une grande autonomie avant leur changement - environ 10 ans en mode veille.



Urban Senior a opté pour un mode offline de son système, mais pourra dans le futur évoluer facilement en réseau online sans changer de produits.



La gestion des accès est centralisée depuis le logiciel Locking System Management (LSM). Les badges sont paramétrables à tout moment : en cas de perte, d'oubli, lors des visites des familles... par le gestionnaire. Au cas de besoin, il est possible d'attribuer des horaires spécifiques aux familles pour les visites, mais dans la plupart des cas ce sont que les résidents qui ont accès à leurs appartements.



SimonsVoss, entreprise allemande, est présente en France, Autriche, Grande-Bretagne, Italie, Espagne, au Benelux, à Singapour, au Moyen-Orient et dans les pays nordiques. La maison mère est basée près de Munich.









