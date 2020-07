Article publié le 08/07/2020 à 10:35 | Lu 131 fois Une vie d'écart : expérience intergénérationnelle sur Canal+ à la rentrée 2020





Après avoir créé l’émission Au tableau (C8), la journaliste-productrice Caroline Delage va proposer à partir de la rentrée 2020, en septembre sur Canal+, Une vie d’écart, une expérience sociale et humaine extraordinaire entre deux générations. A voir.

L’intergénération qui était naturelle quand les familles vivaient encore ensemble la plupart de temps a disparu avec les modifications de nos modes de vie contemporains (même si elle reste toujours d’actualité « naturellement » dans certains pays, notamment en Afrique ou en Asie).



Elle est revenue petit à petit sur le devant de la scène en Europe (Espagne ou France) avec quelques expérimentations, il y a une grosse quinzaine d’années… En effet, à cette époque, sociologues, psychologues, maitresses d’école et autres spécialistes des questions seniors et/ou petite enfance s’aperçoivent que les jeunes et les ainés ne se parlent plus et ne se rencontrent plus, ou presque plus…



Des initiatives commencent alors à germer ici ou là… Les premiers concepts visaient à faire manger, pour le déjeuner, les anciens avec les tous petits au sein des même cantines, surtout dans les villages à la campagne.



L’expérience d’Une vie d’écart découle directement de ces tous premiers concepts de « mélange » des générations… Ceux qui débutent leur vie et ceux qui sont plutôt dans leur dernière partie… Pendant six semaines, une dizaine d’enfants de maternelle a rendu visite quotidiennement à dix nonagénaires dans leur maison de retraite pour partager avec eux, différentes activités, sous l’œil d’une gériatre, d’une pédiatre, et d’un psychologue.



Un programme spécial, imaginé avec les observations du corps médical et en accord avec le programme pédagogique de maternelle, a permis de challenger les petits et de réveiller les capacités physiques et intellectuelles que leurs aînés pensaient avoir laissées derrière eux.



Les téléspectateurs vont vivre ces échanges entre deux générations que tout sépare et qui ont pourtant tout à partager. Quels vont être les effets de cette rencontre inédite sur les plus jeunes et sur les seniors ? De quelle manière leur moral, leurs aptitudes, leur aisance et leur ouverture aux autres vont-ils évoluer ?



Précisons que c’est émission est l’adaptation de Old people’s home for 4 years olds, diffusé en 2017 sur Channel 4 au Royaume-Uni (2 x 60’ - 2017). Le titre français Une vie d’écart étant particulièrement bien trouvé. Un succès qui a rassemblé en moyenne 2,8 millions de personnes.









