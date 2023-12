Une très large majorité des boomers possède un compte Facebook Voici une étude qui vient confirmer ce que l’on sait déjà depuis quelques années… Les seniors et notamment les baby-boomers sont des internautes actifs et possèdent dans une très large majorité (80%) un compte Facebook révèle l'étude « Les Boomers & Les Réseaux Sociaux » réalisée en novembre 2023 par l'agence Digital Baby Boomer, grâce à son outil Data Baby Boomer.







Selon cette étude donc, 80% des baby-boomers possèdent un compte Facebook. Ils seraient même devenus tellement « accros » aux échanges virtuels qu’un tiers des répondants se connecteraient au moins une fois par jour sur un réseau social.



Revers de la médaille pour Facebook : la très forte présence des seniors sur ce réseau social aurait entrainé le départ des générations les plus jeunes qui auraient en effet, considéré que cette plateforme était pour les « vieux »…



Autre point : les baby-boomers apprécient aussi les messageries de type Messenger et/ou WhatsApp : ils sont de fait plus de 60% à les utiliser.



Précisons que cela fait déjà une dizaine d’années déjà que les plus de 60 ans utilisent massivement les réseaux sociaux pour rester connectés avec leurs proches, suivre l'actualité et les informations ou encore partager, du contenu (photos, vidéos...). Là encore, rien de bien nouveau. Cela confirme simplement ce que l’on sait depuis longtemps.



Autant de pratiques qu'ils effectuent via leur support de prédilection : le mobile. Ils trouvent d'ailleurs que l'apprentissage des réseaux sociaux fut relativement aisé : après s'être formés auprès de leurs enfants, petits-enfants ou en suivant des tutoriels, moins de 20% estiment que les réseaux sociaux sont difficiles d'utilisation.



Tout comme les jeunes générations, les seniors et les baby-boomers accordent de l'importance aux avis et recommandations de produits ou de services partagés par d'autres utilisateurs sur les réseaux sociaux. Toutefois, ils gardent leur esprit critique : plus de 60% des répondants se méfient en effet, des informations lues sur les réseaux sociaux.



*Elle a été réalisée auprès de 1 172 participants d’une moyenne d’âge de 64 ans et contient plusieurs données très surprenantes.

Article publié le 08/12/2023 à 01:00 | Lu 102 fois



