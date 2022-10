Article publié le 28/10/2022 à 03:14 | Lu 55 fois Une toute nouvelle tablette Amazon Fire HD 8 est disponible





La toute nouvelle Fire HD 8 est disponible depuis cette semaine sur Amazon.fr à partir de 114,99 € en couleur noir, en version 32 Go ou 64 Go. Les étuis en tissu premium sont disponibles en couleurs Noir, Denim, Gris et Rose pour 39,99 €. Elle est dotée d’un écran HD 8’’, de performances 30% plus rapides et d’une autonomie allant jusqu’à 13 heures avec la recharge USB-C.

Article publié en partenariat avec Stuff Magazine



Cette Fire HD 8 embarque un processeur hexacœur 30% plus rapide. Elle propose aussi une autonomie plus longue : jusqu’à 13 heures d’autonomie de la batterie pour regarder des contenus, naviguer sur le Web, écouter de la musique et plus encore. La Fire HD 8 se charge entièrement en cinq heures avec le câble USB-C et l’adaptateur secteur 5W inclus.



Profitez de vidéos en incrustation avec des applications comme Prime Video et utilisez la fonction d’écran divisé pour envoyer un e-mail tout en participant à un appel Zoom, ou rechercher une recette tout en regardant votre série préférée.



Les films, les jeux et les contenus Web sont mis en valeur par une qualité d’image éclatante en HD et un son exceptionnel avec Dolby Atmos. Grâce à la fonction écran miroir, les clients peuvent projeter des vidéos, des navigateurs, des applications, des photos et bien plus encore sur des écrans plus grands compatibles avec la technologie Miracast, dont notamment certains téléviseurs Samsung, Sony, LG et Phillips, ainsi que des TV connectées avec Fire TV intégré.



La Fire HD 8 offre des heures de divertissement illimitées aux membres Prime, dont des milliers de films et de séries populaires avec Prime Video, des contenus Amazon exclusifs et des millions de chansons et de podcasts avec Amazon Music.



Son espace de stockage a été optimisé, avec la possibilité de choisir un espace de stockage de 32 Go ou 64 Go, extensible jusqu’à 1 To avec une carte microSD, les clients peuvent télécharger et profiter d’une variété de livres, de vidéos et de jeux.



Source Cette Fire HD 8 embarque un processeur hexacœur 30% plus rapide. Elle propose aussi une autonomie plus longue : jusqu’à 13 heures d’autonomie de la batterie pour regarder des contenus, naviguer sur le Web, écouter de la musique et plus encore. La Fire HD 8 se charge entièrement en cinq heures avec le câble USB-C et l’adaptateur secteur 5W inclus.Profitez de vidéos en incrustation avec des applications comme Prime Video et utilisez la fonction d’écran divisé pour envoyer un e-mail tout en participant à un appel Zoom, ou rechercher une recette tout en regardant votre série préférée.Les films, les jeux et les contenus Web sont mis en valeur par une qualité d’image éclatante en HD et un son exceptionnel avec Dolby Atmos. Grâce à la fonction écran miroir, les clients peuvent projeter des vidéos, des navigateurs, des applications, des photos et bien plus encore sur des écrans plus grands compatibles avec la technologie Miracast, dont notamment certains téléviseurs Samsung, Sony, LG et Phillips, ainsi que des TV connectées avec Fire TV intégré.La Fire HD 8 offre des heures de divertissement illimitées aux membres Prime, dont des milliers de films et de séries populaires avec Prime Video, des contenus Amazon exclusifs et des millions de chansons et de podcasts avec Amazon Music.Son espace de stockage a été optimisé, avec la possibilité de choisir un espace de stockage de 32 Go ou 64 Go, extensible jusqu’à 1 To avec une carte microSD, les clients peuvent télécharger et profiter d’une variété de livres, de vidéos et de jeux.







Dans la même rubrique < > KEF lance son casque sans fil anti-bruit MU7 conçu par Ross Lovegrove Lego, un baby-foot personnalisable conçu à l'origine par un fan