Une sensibilisation aux risques cardiovasculaires avec le Bus du Coeur des Femmes Depuis 2021, la marque Primevère sensibilise les femmes aux risques cardiovasculaires, avec l’initiative « Primevère de tout cœur avec les femmes », qui prévoit un dispositif média complet totalisant près de 180 millions de contacts/an. En 2024, la marque a décidé de mener des actions sur le terrain en s’associant à la Fondation Agir pour le Cœur des Femmes, à travers le Bus du Cœur des Femmes, la plus grande initiative itinérante pour favoriser la prévention cardiovasculaire. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Vendredi 24 Janvier 2025





Chaque année, près de 400 000 femmes sont hospitalisées à la suite d’une maladie cardiovasculaire, dont 33 % avant 65 ans.



D’après la Pr Claire Mounier Véhier, cardiologue et médecin vasculaire au CHU de Lille, plus des trois quarts des maladies cardiovasculaires pourraient être évitées par une bonne hygiène de vie et des mesures de prévention adaptées aux femmes » indique la Fondation pour la Recherche Médicale.



A chaque étape du Bus, les femmes reçoivent des conseils alimentaires pratiques et des astuces délivrés par des spécialistes.



« Avec notre test “J’évalue mon alimentation”, développé en collaboration avec le service nutrition de l’Institut Pasteur de Lille, nous aidons les femmes qui visitent le stand Primevère à faire un premier bilan de leur alimentation : nous leur donnons des conseils et quelques clefs pour adopter les bons réflexes » précise Catherine Barea, du département marketing de Primevère.



Et de poursuivre : « notre participation au Bus du Cœur des Femmes est une formidable aventure humaine qui nous permet d’aller à la rencontre de centaines de femmes sur le territoire. Chaque rencontre est unique, de par la situation de l’intéressée, son histoire ou ses besoins spécifiques. Nous sommes fiers de pouvoir aider toutes ces femmes à prendre soin d’elles ».



Disponible en scannant un QR code, ce test permet de décrypter les habitudes alimentaires en quelques clics, de s’assurer que les proportions sont bien respectées dans l’assiette, mais aussi que l’alimentation est suffisamment variée et équilibrée.



L’objectif ? Réussir à toucher les personnes éloignées des systèmes de soins ou peu ou mal informées. Chaque année, cette initiative permet ainsi de dépister et d’accompagner de nombreuses femmes présentant des facteurs de risques, tels que l’hypertension, le cholestérol, le diabète ou encore le surpoids en les incitant à agir et les réinsérer dans un système de soin si nécessaire.



