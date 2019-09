Article publié le 04/09/2019 à 04:00 | Lu 32 fois Une manipulation génétique des cellules cancéreuses du côlon pour une chimio plus efficace Les résultats des traitements du cancer colorectal pourraient être améliorés en modifiant génétiquement une protéine située dans les cellules cancéreuses, rendant ces cellules plus vulnérables à la chimiothérapie. C’est que révèlent les recherches menées par Mayo Clinic (Minnesota, USA).

Les résultats, publiés ce mois-ci dans la revue scientifique Oncogene, montrent que l'augmentation de l'expression de la protéine PD-L1 dans les cellules impliquées dans le cancer colorectal peut améliorer l'efficacité de la chimiothérapie.



« Ces résultats, s'ils sont vérifiés par des recherches ultérieures, suggèrent que le taux de protéine PD-L1 contenue dans les cellules tumorales pourrait jouer un rôle important dans la sensibilité aux médicaments et suggèrent que l'augmentation de l’expression de la protéine PD-L1 pourrait constituer une stratégie potentielle permettant d'améliorer les résultats du traitement de cette tumeur » indique Frank Sinicrope, oncologue médical et gastroentérologue au sein de la Mayo Clinic. Il est le principal auteur de l’étude.



Rappelons que cette protéine PD-L1 est une protéine de point de contrôle immunitaire qui interagit avec une autre protéine, la PD-1, pour affecter négativement les fonctions cellulaires et permettre aux cellules tumorales d'échapper au système immunitaire du corps. Les recherches ont démontré qu’une interruption de l'interaction entre ces protéines PD-L1/PD-1 pouvait améliorer les attaques contre l'immunité antitumorale.



« Nous avons cherché à déterminer la pertinence de nos résultats pour la protéine PD-L1 chez les patients atteints de cancer colorectal », explique le Dr. Sinicrope. « Pour ce faire, nous avons utilisé la base de données du Cancer Genome Atlas de l’Institut national du cancer pour examiner l'association entre l’expression de la protéine PD-L1 avec la survie des patients atteints de cancer du côlon ».



L'étude a révélé qu'une expression accrue de la protéine PD-L1 dans les cellules tumorales s'accompagnait d'une meilleure chance de survie chez les patients considérés comme ayant déjà été traités par chimiothérapie, ce qui correspond aux soins standard pour les patients atteints de cancers de stades 3 et 4.



« Cela suggère un rôle plus large de la protéine PD-L1, en tant que biomarqueur prédictif possible de la façon dont les patients réagiront au traitement du cancer, bien que des recherches plus approfondies soient nécessaires pour traiter cette question », déclare-t-il.



« Les traitements actuels qui ciblent la protéine PD-L1 portent essentiellement sur le blocage ou la perturbation de son fonctionnement dans les cellules tumorales » déclare de son côté Haidong Dong, immunologue tumoral de la Mayo Clinic et co-auteur de l’étude.



« Cette étude suggère que l'amélioration de l'expression de la protéine PD-L1 dans les cellules tumorales pourrait renforcer l’efficacité de la chimiothérapie, au moins dans le cadre du cancer du côlon. Il s'agit d’une découverte qui sort totalement des sentiers battus. Si elle est validée lors des essais cliniques, elle apportera plus d'avantages aux patients atteints d'un cancer du côlon résistant à la chimiothérapie actuelle ».











