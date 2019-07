Une large majorité des retraités perçoit moins de 2.067 euros brut par mois

Ainsi, selon cette étude de la Drees, on comptait fin 2016, 16,1 millions de retraités (dont 14,9 millions vivant en France) qui percevaient une retraite de droit direct acquise au titre de leur carrière, versée par l’un des régimes de retraite français. Depuis 2012, le nombre de retraités de droit direct résidant en France a augmenté de près de 4,8 % (680 000 personnes).



Toujours selon les chiffres de la Drees, ces retraités touchaient en moyenne, une pension de droit direct brute s’élevant à 1.472 euros. « En raison, notamment, des carrières plus favorables des nouveaux retraités, cette pension moyenne s’est accrue de 3,3% en quatre ans en euros constants » indique le communiqué de presse.



Certains retraités veufs ou veuves peuvent en outre toucher une pension de réversion. En tenant compte de cette pension, les trois-quarts de ces retraités de droit direct résidant en France auraient une pension totale inférieure à 2.067 euros bruts mensuels.



A noter que les inégalités de traitements sont plus fortes entre les femmes qu’entre les hommes ; une constante. Pour les hommes, elles s’expliquent principalement par la diversité des revenus d’activité en cours de carrière, alors que pour les femmes s’y ajoute la diversité des durées validées, prises en compte pour le calcul de la retraite.



Toujours selon les statistiques de la Drees, avec 1.099 euros bruts mensuel en moyenne, la retraite de droit direct des femmes résidant en France s’avère inférieure de… 42% à celle des hommes (vs 1.908 euros) et de 29% si l’on tient compte de la réversion. Point positif : ces écarts devraient aller se réduisant au fil des générations, du fait de l’amélioration des carrières féminines.



Parmi les retraités nés en 1950, 81% sont partis au taux plein, sans décote ni surcote. En particulier, 59% ont pris leur retraite à 60 ans ou avant avec le taux plein sans surcote.



La DREES met en ligne une appli pour obtenir la répartition des montants de pensions et des âges de retraite. Elle permet de calculer la proportion de retraités qui se situent dans chaque tranche de montant de pension ou d'âge de départ, sur un champ paramétrable par sexe, type de carrière, etc.



Exemples d’utilisation de l’application :

- Parmi tous les retraités d’un régime français, 4,6% ont une pension comprise entre 1.400 euros et 1.499 euros (soit 788.900 personnes). Au sein de cette tranche, 21% des retraités perçoivent une pension d’un régime de la fonction publique. Au total, 55,7% ont une pension inférieure à 1.500 euros. Et parmi les retraités des générations 1946 à 1950, 48,3% ont liquidé un droit entre 60 et 61 ans (soit 2.057.300 personnes).