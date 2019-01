Article publié le 15/01/2019 à 01:00 | Lu 282 fois Une grande étude sur les gains socio-économiques de l'aide à domicile Mi-décembre 2018, Adessadomicile a présenté les résultats de son étude sur les gains socio-économiques de l’aide, de l’accompagnement et des soins à domicile, qui concernent plusieurs millions de personnes fragilisées en France.

Tout d’abord et alors que les personnes déclarent préférer ces dispositifs à domicile plutôt que les placements en institution (hôpital, EPHAD, foyer, …), les dispositifs d’aide, d’accompagnement et de soins à domicile n’ont jamais fait l’objet d’une évaluation globale.



Ces derniers souffrent d’un sous-financement chronique dont les conséquences vont de la situation financière des associations au manque de reconnaissance des salariés. C’est notamment parce que l’on reproche souvent au secteur ce que l’on « coûte » sans réaliser « ce que l’on vaut » que cette étude a été réalisée.



Diffusée en octobre 2018, cette étude fait apparaître, pour la première fois en France, de manière scientifique (point important) l’impact positif, à long terme, de l’aide, de l’accompagnement et des soins à domicile sur l’économie.



Les résultats de cette étude sont sans appel, avec des bénéfices quantifiés et monétarisés relatifs à la poursuite de la scolarité, à la délinquance évitée, à la diminution des durées de séjour à l’hôpital, ou encore au maintien des aidants familiaux sur le marché du travail. C’est pourquoi, l’aide, l’accompagnement et les soins à domicile doivent être soutenus par les pouvoirs publics.



Ainsi, par exemple, cette étude a permis de déterminer que chaque euro public supplémentaire consacré à l’aide à domicile pour les personnes âgées dépendantes génère un gain socio-économique de 1,62 €.



Rappelons qu’Adessadomicile représente plus de 350 associations et organismes gestionnaires publics et privés à but non lucratif.

- 83 % des structures interviennent auprès des personnes âgées et / ou des personnes en situation de handicap

- 33 % sont des services de soins à domicile (Centres de Soins Infirmiers et Services de Soins infirmiers A Domicile)

- 20 % des structures interviennent auprès des familles

- 85 % des structures proposent des services à la personne











