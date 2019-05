Article publié le 10/05/2019 à 08:53 | Lu 425 fois Une deuxième vie : un docu sur ces seniors qui vivent une... deuxième vie une fois à la retraite Pour certains retraités, cette nouvelle vie est synonyme de deuxième vie. En effet, une fois les obligations professionnelles terminées, ces hommes et ces femmes se lancent dans d’autres aventures parfois à l’autre bout du monde et souvent, pour aider les autres.





En tout, six parcours de retraités -pas du tout à bout de souffle- qui décident de se lancer dans d’autres aventures. « Loin de craindre cette sorte de grand vide qui succède à une vie professionnelle bien remplie, ils ont voulu réaliser ce qu’ils n’avaient jamais pensé faire auparavant », explique Jean-Noël Rey, réalisateur du film.



Des trajectoires inattendues, pleines de vie, de tendresse et de générosité. Imaginez un artisan à la retraite qui va vivre chez les Pygmées, un ancien chef d'entreprise, qui publie roman sur roman, une ancienne documentaliste en lycée qui s'éclate sur les planches d'un café-théâtre, etc.



« Nous avons été surpris de constater que la plupart ont puisé dans leurs rêves d'enfance pour vivre "une deuxième vie" pleinement épanouissante » ajoute quant à elle Edith Gurviez, co-réalisatrice.



Alors oui, la retraite est une véritable rupture de vie. Alors oui, la retraite est une étape primordiale dans la vie d’un être humain, mais elle n’est pas forcément synonyme de vie tranquille, monotone et sans avenir. Cela dépend de ce que chacun veut en faire. Ce documentaire en est une belle preuve.



