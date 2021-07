Article publié le 12/07/2021 à 11:25 | Lu 803 fois Une cure post-Covid aux Thermes de Brides-les-Bains et d'Allevard





Fatigue chronique, douleurs, gêne respiratoire... Nombreuses sont les personnes ayant contracté le Covid et se plaignant encore, des semaines voire, des mois après la maladie, de symptômes persistants. Pour aider ces patients ne parvenant pas à récupérer, les Thermes de Brides-les Bains et les Thermes d’Allevard ont établi un programme spécifique Covid-long ou post-Covid. Une première en France ! Explications.

Sous l’appellation « Je retrouve la forme après la Covid » (ndlr : on peut dire « le » ou « la » Covid), ce programme pour les personnes en Covid long ou post-Covid a été élaboré par les deux établissements thermaux pour aider ces personnes à mieux comprendre leurs symptômes et leur permettre d’améliorer leur état de santé. En effet… Il n’existe à ce jour aucun parcours de soin coordonné prenant en charge les troubles multiples engendrés par le virus.



Le programme a été conçu selon les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé et validé par l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, avec le concours du Docteur Claire Cracowski, médecin conseil des Thermes et pneumologue au CHU de Grenoble.



« Le résultat escompté est une récupération des potentialités initiales du patient et la remise en mouvement qui sera à poursuivre à domicile. C'est une étape importante vers la guérison. Le partage d'expérience avec d'autres curistes et les soins prodigués agissent également sur la composante psycho-comportementale et la diminution du stress posttraumatique rapidement et durablement » Gérard Magat, directeur général des Thermes de Brides-les-Bains et d’Allevard.



Plus concrètement, ce programme permet une reprise en douceur et progressive de l’activité physique et des ateliers au choix, spécifiques à certains symptômes : troubles digestifs, perte ou déformation du goût et de l’odorat, fonte musculaire due à une immobilisation et un déséquilibre de l’alimentation, fatigue, douleurs chroniques, anxiété. Il s’étale sur neuf jours et s’inscrit en complémentarité des soins prodigués dans le cadre des cures conventionnées.



Pour les Thermes de Brides-les-Bains

A partir du 26 juillet, le Programme sera disponible pour tout curiste conventionné en faisant la demande, en complément de la cure thermale conventionnée Appareil Digestif et maladies métaboliques (AD) et/ou Rhumatologie (RH).



Pour les Thermes d’Allevard

A partir du 19 juillet, le programme sera disponible pour tout curiste conventionné en faisant la demande, en complément de la cure thermale conventionnée Rhumatologie et/ou la cure thermale conventionnée Voies respiratoires.



Afin de répondre à la demande de personnes en Covid long ou post-Covid qui ne sont pas soignées dans le cadre d’une cure conventionnée, le programme se décline en séjours courts de 6 ou 9 jours ; ces derniers offrent la possibilité aux personnes ayant contracté le Covid d’accéder aux bienfaits des soins thermaux tout en disposant de l’expertise et des activités éducatives du programme ETP.



Le séjour 9 jours propose les mêmes activités que le programme complémentaire à la cure conventionnée de 3 semaines et il est complété de soins thermaux adaptés. Le séjour 6 jours quant à lui a été élaboré à partir du séjour 9 jours pour offrir aux curistes la meilleure alliance possible entre soins thermaux et activités complémentaires.









