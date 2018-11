Article publié le 30/11/2018 à 08:58 | Lu 28 fois Une bande dessinée de Michel Janvier sur la téléassistance L’Association Nationale de Téléassistance de Proximité (ANTP) présente ce jour à Bourg-en-Bresse, une bande dessinée collaborative ayant pour thématique, la téléassistance des personnes âgées. Un support ludique pour illustrer le quotidien de ses structures de téléassistance mais surtout, pour informer le grand public de l’utilité et de l’importance de ses services.

Cette BD a vu le jour après plusieurs mois de travail entre toutes les structures de l’ANTP et le dessinateur Michel Janvier à qui l’on doit de nombreuses bandes dessinées pour enfants, mais également sur le sport ou l’automobile ou encore certains Rantanplan.



Plus concrètement, cette BD retrace en images le fonctionnement de la téléassistance, les diverses situations qui illustrent l’importance de ce système, la gestion des alarmes d’urgence, les services de la téléassistance de proximité mais aussi les nouvelles technologies qui sont développées pour s’adapter aux nouveaux besoins. Un moyen original et ludique de communiquer sur une thématique sérieuse.



L’ANTP a été créée en octobre 2012. Elle regroupe des structures de Téléassistance publiques ou privées, à but non lucratif et agréées. Elle annonce plus de 25.000 bénéficiaires et compte 10 structures adhérentes : Delta Revie 03, Association Alerte, Téléassistance Sud-Isère, Cassiopea, Delta Revie 83, Téléassistance Le Puy en Velay, Delta Revie 68, Delta Revie Indre, Mutualité Française de l’Ain, Abrapa.













Dans la même rubrique : < > Tilia : une appli pensée par et pour les aidants E-vone : la chaussure connectée pour seniors est en marche !