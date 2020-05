Article publié le 20/05/2020 à 01:00 | Lu 75 fois Un trésor caché dans vos bijoux ?





Vous êtes peut-être l'heureux propriétaire d'un ancien bijou provenant d'un héritage sans en connaître la valeur réelle. Ou alors, vous êtes peut-être passionné de brocante et autres marchés aux puces, mais impossible pour vous de déterminer le prix des bijoux. Dans tous les cas, il vous sera important de savoir comment fixer le montant d'un bijou. Découvrez ces quelques astuces.

Faire expertiser son bijou par un professionnel

Il arrive souvent que les familles soient en possession d'anciens bijoux dont la valeur sentimentale est inestimable, mais dont la réelle valeur sur le marché des bijoux est inconnue.



Que ce soit un collier, une bague ou un bracelet, il vous serait possible de les faire expertiser par un professionnel. L'



Pour déterminer le prix d'un bijou, autant passer par un professionnel qui pourra vous donner une valeur précise de votre bijou. Il pourra analyser les métaux, le type de pierre, mais d'autres facteurs entrent en jeu dans l'estimation du prix.



Le bijoutier joaillier pourra alors tenir compte des choses suivantes :

• Quelle est sa date de fabrication ?

• Quel est l'artisan ou la maison qui l'a conçu ?

• Est-il rare ou singulier ?

• Existe-t-il de la demande pour ce type de bijou ?



C'est en répondant à ces nombreuses questions qu'il pourra l'évaluer précisément. Mais si vous n'avez pas besoin d'une estimation précise, sachez qu'il existe des astuces simples pour évaluer la valeur de vos bijoux.



Comment estimer la valeur d'un bijou ?

La première astuce vous permettant d'estimer le prix d'un bijou est de localiser la présence de son poinçon. En effet, le poinçonnage est la solution utilisée par le bijoutier ou le joaillier pour marquer les bijoux. Cette identification permet d'être informé sur l'origine du créateur, la qualité et la teneur du métal employé. Pour une bague, le poinçon est présent à l'intérieur de l'anneau.



Pour connaître la



D'autres solutions bien plus simples et ne nécessitant pas de loupe vous permettront d'identifier les bijoux sans valeur. Pour cela, prenez un aimant et placez-le à proximité du bijou. S'il est attiré par l'aimant, c'est que vous êtes en possession d'un bijou sans valeur, par contre s'il est fait d'un métal précieux, l'aimant n'aura aucun effet sur lui.



