Un tournoi de Scrabble en faveur de la recherche sur le cerveau Voici une action intéressante. En effet, pour la première fois, la Fédération Française de Scrabble organise un grand tournoi national de Scrabble, ouvert à tous, au profit de la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau (FRC Neurodon). Cette opération aura lieu le 2 février dans toute la France auprès des 660 clubs de scrabble.

« Les chercheurs nous le disent : l’activité intellectuelle est bonne pour le cerveau ; elle permet de le protéger sur long terme et donc de limiter certaines maladies. Ainsi, nous sommes très heureux de ce partenariat avec la FFSc permettant de sensibiliser chacun aux bienfaits de l’activité intellectuelle mais aussi à l’importance de la recherche sur le cerveau » indique Jean-Marie Laurent, président de la FRC Neurodon.



On le sait depuis quelques années déjà : les activités intellectuelles offrent un rôle protecteur pour le cerveau : en gros, plus on utilise notre matière grise, moins le cerveau s’abime. Une étude de l’Inserm publiée en 2009 indiquait que les personnes pratiquant au moins deux fois par semaine une activité de loisirs stimulante intellectuellement, comme les jeux de cartes, présentaient deux fois moins de risque de déclencher la maladie d’Alzheimer.



Une autre étude, américaine celle-là, montre que la pratique d’une activité cérébrale une fois par semaine réduirait le risque de démence de 7% (c’est peu certes) et surtout, que cette réduction irait jusqu’à 63% chez les personnes pratiquant une activité intellectuelle 11 jours par mois : là, ça devient plus intéressant. Cette étude a été menée auprès de 469 personnes de plus de 75 ans qui ont été suivies sur plusieurs années.



Par ailleurs, plusieurs médecins affirment que la gymnastique intellectuelle et la stimulation de la mémoire que développent les bridgeurs repousseraient de manière significative les effets des pathologies neurodégénératives. D’ailleurs de nos jours, des établissements spécialisés s'appuient sur la pratique du bridge pour entretenir les capacités mémorielles de leurs patients.



Dans ce contexte, ce tournoi de Scrabble s’avère tout à fait intéressant. D’autant que ce jeu (l’un des plus populaires en France depuis des décennies), s’adresse au plus grand nombre, contrairement au bridge qui nécessite un véritable apprentissage.



Ce grand tournoi national de Scrabble, ouvert à tous, au profit de la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau (FRC Neurodon) aura lieu le 2 février dans toute la France auprès des 660 clubs de scrabble. Mais rien ne vous empêche de faire des petites parties de Scrabble entre amis le plus régulièrement possible afin de maintenir vos petites cellules grises bien en forme.



A savoir : le Scrabble de huit lettres le plus cher est « WHISKEYS » placé sur deux cases « mot compte triple », le K placé sur la case « lettre compte double ». Ainsi, ce mot rapporte 482 points. Faites vos jeux.









