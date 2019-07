Article publié le 25/07/2019 à 10:12 | Lu 239 fois Un tiers des enfants passera ses vacances avec les grands-parents Selon une étude réalisée par IFOP pour le compte de l’assureur Europ Assistance, qui porte entre autre sur les seniors et les vacances, en 2019, plus des deux-tiers (71%) des seniors français ont l'intention de partir en vacances (vs. 69 % des Français en moyenne), dont un sur cinq (19%) prévoie de partir pour une durée supérieure à quatre semaines (contre seulement 4 % des Français) confirmant ainsi la tendance des vacances plus longues.

Sans trop de surprise, les vacances sont avant tout synonyme de détente pour plus de la moitié (52%) des seniors français. Il s’agit de passer un moment en famille, une particularité bien française puisque près du tiers (30%) des enfants français seront en vacances avec leurs grands-parents cet été (vs. 17% pour la moyenne européenne). Soit pratiquement le double.



Par ailleurs et toujours selon cette étude, 22% des seniors voyageront également avec leurs enfants. Seuls 8% des seniors partiront seuls (vs. 9% des Français), une alternative plus forte chez les 55/64 ans (13%).



Autre point saillant de cette étude : la majorité des Français (56%) envisage de rester en France pendant les vacances. Une tendance à laquelle ne dérogent pas les seniors puisque 58% d'entre eux font le même choix. En dehors de la France, les pays méditerranéens gardent le vent en poupe : comme pour le reste des Français, on retrouve l'Espagne (16 %), l'Italie (14% vs. 10% des Français) et le Portugal (8% vs. 7% des Français).



A noter que les seniors ne perçoivent pas la barrière de la langue comme étant un frein aux voyages. En effet la moitié (49%) estime que parler la langue du pays est un critère secondaire vs 39% pour les Français.



Une légère majorité (53%) des seniors iront à la mer (vs. 62% des Français), un quart (24%) à la montagne, 23% à la campagne et 12% en ville. Pour le choix de la destination, retourner dans un endroit connu (32%) ou rendre visite à ses proches (un sur quatre) semblent être les motivations principales de voyage des seniors. Le climat n'étant un facteur de choix que pour 10% d'entre eux.



Toujours selon cette étude, la découverte de nouvelles cultures est un critère important pour 31% des seniors comme pour le reste des Français (26%). Du côté des monuments : 12% rêvent de visiter les Pyramides d'Égypte ou le Taj Mahal et 12% s'imaginent sur la grande Muraille de Chine.



Nos seniors apprécient autant les locations saisonnières que les hôtels (37%). L'enthousiasme français pour la location saisonnière (44%) est donc vérifié du côté des seniors qui apprécient particulièrement la location de particuliers à particuliers (49%). Néanmoins, ils ne portent que peu d'intérêt aux formes d'économie collaborative (échange de maison 7 % d'intérêt vs 17 % pour les Français, covoiturage 11 % vs 22 % etc.).



Globalement, les seniors sont plus couverts par des assurances que les millenials. Le transport médical d'urgence (70%), l'annulation de voyage (59%) et la couverture médicale (55%) sont les éléments les plus importants d'un service d'assistance pour les seniors. La quasi-totalité (87%) est couverte lors de leurs voyages pour des problèmes de santé personnels ou touchant un de leurs accompagnants.



Enfin, et là encore, rien de très surprenant, les seniors dépensent plus que la moyenne avec un budget de 2.595 euros (vs. 2.201 pour la moyenne française soit un budget supérieur de 18%) et 28 % d'entre eux jugent impensable de réduire leur budget alloué aux vacances.











Dans la même rubrique : < > Baignades : un site officiel pour vérifier la qualité de l'eau de votre plage préférée Finalement, il ne sera pas possible de se rendre en métro à l'aéroport de Toulouse-Blagnac