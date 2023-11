Un test désormais réalisable en pharmacie pour connaitre l'origine d'une angine Votre angine est-elle d'origine virale ou bactérienne ? Le test rapide d'orientation diagnostique de l'angine (Trod angine) permet de le déterminer. Réalisé jusqu'alors chez un médecin, ce test peut désormais être fait en pharmacie.











Les angines virales sont les plus fréquentes et ne nécessitent pas de prendre des antibiotiques. L'angine bactérienne, qui peut être causée par une bactérie comme le streptocoque du groupe A, nécessite en revanche un traitement antibiotique.



La démarche de réalisation du test a été simplifiée et le pharmacien peut désormais le réaliser directement en officine sur un patient, sans ordonnance :

- chez les enfants à partir de 10 ans ;

- chez les adultes lorsque les symptômes présentés par la personne justifient de le réaliser.



Le test Trod angine consiste en un prélèvement indolore réalisé en quelques minutes au niveau des amygdales avec un écouvillon :

- si le test est positif : l’angine est due à la bactérie streptocoque du groupe A et un traitement par antibiotiques est nécessaire. Le pharmacien vous oriente vers votre médecin afin qu'il établisse la prescription.

- si le test est négatif : c'est une angine virale qui ne nécessite pas de traitement par antibiotiques.



À savoir : vous avez déjà vu un médecin mais il n'a pas pu réaliser le test durant la consultation ? Il peut vous remettre dans ce cas une ordonnance « conditionnelle » : si vous réalisez le test en pharmacie et qu'il s'avère positif, vous pourrez ainsi obtenir directement le traitement antibiotique grâce à cette ordonnance.



À noter : la réalisation du test en pharmacie coûte entre 6 et 7 €. Sa prise en charge par l’Assurance maladie est de 70 % (les 30 % restant sont couverts par votre complémentaire santé).



