Un système de retraite "durablement en déficit", selon le COR L'avenir des retraites en France s'assombrit : le Conseil d'Orientation des Retraites (COR) nous alerte sur la menace d'un déficit persistant. Selon son rapport annuel 2024 en effet, le système de retraite français se trouve confronté à un déséquilibre financier structurel, une nouvelle qui suscite d'intenses débats sur l'avenir des pensions dans l'hexagone.



une tendance lourde qui pourrait compromettre la viabilité à long terme du modèle français de protection sociale .



Les chiffres sont éloquents et témoignent d'une réalité incontournable : la France doit faire face à un vieillissement démographique marqué et à des déséquilibres macroéconomiques qui pèsent lourdement sur les finances publiques. Ces éléments conjugués conduisent à un système de retraite "durablement en déficit", selon les termes du rapport.



Face à ce constat, plusieurs voies peuvent être explorées... Faut-il envisager une hausse des cotisations ? Une réforme des âges légaux de départ à la retraite ? Ou encore, repenser le système par répartition ? Autant de questions (et bien d'autres) que soulève cette étude approfondie du COR.



Il incombera désormais au prochain gouvernement d'examiner les préconisations du COR et de prendre les décisions susceptibles d'assurer la pérennité financière des retraites. Les partenaires sociaux, quant à eux, appellent à une concertation large pour éviter que ne se creuse davantage le fossé entre générations.



Ce rapport 2024 vient rappeler avec acuité la nécessité impérieuse d'une réforme structurelle du système de retraite en France. Les citoyens français attendent avec impatience et une certaine appréhension les orientations qui seront prises pour redresser la barre et garantir l'équilibre des comptes... avant que le déficit ne devienne abyssal.





Source Le COR, instance indépendante chargée d'évaluer la situation et les perspectives du système de retraite en France, vient de rendre son rapport. Et selon ses experts, le compte n'y est toujours pas malgré les réformes engagées. Le déficit annoncé s'inscrit dansLes chiffres sont éloquents et témoignent d'une réalité incontournable : la France doit faire face àqui pèsent lourdement sur les finances publiques. Ces éléments conjugués conduisent à un système de retraite "durablement en déficit", selon les termes du rapport.Face à ce constat, plusieurs voies peuvent être explorées... Faut-il envisager une hausse des cotisations ? Une réforme des âges légaux de départ à la retraite ? Ou encore, repenser le système par répartition ? Autant de questions (et bien d'autres) que soulève cette étude approfondie du COR.Il incombera désormais au prochain gouvernement d'examiner les préconisations du COR et de prendre les décisions susceptibles d'assurer la pérennité financière des retraites. Les partenaires sociaux, quant à eux, appellent à une concertation large pour éviter que ne se creuse davantage le fossé entre générations.Ce rapport 2024 vient rappeler avec acuité laen France. Les citoyens français attendent avec impatience et une certaine appréhension les orientations qui seront prises pour redresser la barre et garantir l'équilibre des comptes... avant que le déficit ne devienne abyssal.

Publié le 26/06/2024 à 01:00 | Lu 92 fois



La rédaction vous conseille < > Les meilleurs PER (Plan Epargne Retraite) du marché : les critères de choix Forum "Bien vivre sa retraite à Paris", avec l'Assurance retraite IdF et la Ville de Paris, le 17 juin prochain