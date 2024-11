Un son doux améliorerait la qualité du sommeil des personnes atteintes d'Alzheimer

Pour rappel, un être humain (quel que soit son âge) devrait dormir en moyenne 6h48. Pour autant, les spécialistes recommandent entre 7h30 et 9h de sommeil pour une nuit véritablement réparatrice (source Institut national du sommeil et de la vigilance).



Inutile de dire que « dormir » est un besoin vital ; de fait, le sommeil est indispensable pour récupérer sur le plan physique bien sûr, mais aussi psychologique et psychique !



A ce titre, les phases de sommeil lent profond permettent au corps de récupérer ; quant à la phase de sommeil paradoxal, elle joue sur le plan psychique. L’organisme profite également de ces moments de repos pour réguler ses hormones.



Comme le souligne le professeur Prof. Dr. Maarten Van Den Bossche : « d’une part, la mauvaise qualité du sommeil engendre des problèmes supplémentaires pour les patients ainsi que pour leurs aidants proches, ce qui entraîne parfois des hospitalisations. D’autre part, nous nous interrogeons sur la possibilité qu'un sommeil profond de moindre qualité puisse non seulement aggraver la maladie, mais aussi potentiellement contribuer à son développement ».



D’une manière générale, l'importance d'un bon sommeil ne peut être et ne doit pas sous-estimée ! Et c’est encore plus vrai pour les personnes atteintes de démence ou à risque de développer une pathologie neurodégénérative.



Des recherches sur des adultes en bonne santé ont déjà montré qu'il était possible d’améliorer le sommeil profond grâce à de légers stimuli acoustiques : plus précisément, des sons qui ne réveillent pas, mais auxquels le cerveau réagit.



« Notre équipe a testé cette approche pour la première fois sur des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, pendant deux semaines et à leur domicile, plutôt que dans un laboratoire du sommeil » indique le professeur Maarten Van Den Bossche.



Sur une période d’un an et demi, 15 personnes atteintes d'Alzheimer ont participé à cette expérience. « Il est crucial que le stimulus soit appliqué au moment précis de l'onde cérébrale », précise le Prof. Van Den Bossche. « Sinon, cela n’a aucun effet, voire l’effet inverse. »



Et ce spécialiste de préciser : « l’analyse des données aurait montré une amélioration significative du sommeil profond. Durant cette phase, de grandes quantités de neurones alternent entre des périodes de silence et d'activité de manière synchronisée, ce qui se traduit par des ondes lentes sur l'EEG.



Grâce à la stimulation acoustique, cette phase a duré plus longtemps, et les ondes sont devenues plus élevées et plus profondes, ce qui pourrait indiquer une meilleure activité. »



Les effets étaient toutefois variables d’un participant à l’autre. « Cela peut en partie s’expliquer par le fait que la stimulation acoustique de ce bandeau ne commence qu'après 15 minutes de sommeil profond. Par exemple, les personnes qui ont une très mauvaise nuit n'ont que 12 minutes de sommeil profond à un moment donné, et 8 minutes à un autre moment : dans ce cas, il n’y a donc pas de stimulation.



Notre hypothèse est que la stimulation acoustique sera plus efficace à un stade précoce de la maladie, lorsque le sommeil profond est encore plus présent. »