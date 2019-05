Article publié le 03/05/2019 à 00:23 | Lu 115 fois Un séjour dans le pays de Neuchâtel Vous savez déjà que nous aimons la montagne. Il y a quelques jours, nous vous présentions nos conseils pour une excursion gourmande au Tyrol. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d’un petit coin de paradis : la Suisse romande et notamment le canton de Neuchâtel.





Informations pratiques

Le canton, ou encore la République de Neuchâtel, est situé juste à côté de Besançon, en France. Il est facile à rejoindre en train grâce à la ligne TGV Lyria qui offre trois liaisons quotidiennes Paris-Neuchâtel.



Même si les tarifs réduits pour les personnes âgées ne sont pas une généralité en Suisse, chaque musée et hôtel disposent de règles propres. Renseignez-vous en amont sur les tarifs seniors proposés. Pour pouvoir bénéficier d’une réduction, les femmes doivent avoir plus de 64 ans et les hommes 65.



Si vous souhaitez découvrir les environs de Neuchâtel en train, sachez que la SBB n’offre pas de réductions directes mais si vous restez plus longtemps en Suisse, vous pouvez obtenir



Vous trouverez plus d’informations générales, notamment sur l’hébergement dans le pays de Neuchâtel, sur



Tout savoir sur les montres

Certains d'entre vous sont peut-être amateurs de belles montres. Le Locle, situé dans les Montagnes neuchâteloises, est une des villes horlogères les plus réputées de Suisse. Elle abrite notamment la marque horlogère populaire Tissot qui commercialise des montres haut de gamme.



Cette ville frontalière, tout comme sa voisine La Chaux-de-Fonds, est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2009. Depuis des siècles, l'urbanisme du Locle est adapté à la production horlogère, et c’est bien ce qui rend cette ville si spéciale.



Nous vous recommandons fortement la visite très instructive du Musée d'horlogerie du Locle. Bonne nouvelle : ce musée magnifique offre des réductions pour les groupes dès 10 personnes. Et si cette visite vous donne envie d’en apprendre plus sur le sujet,



Des randonnées à tous les niveaux

La nature du canton est tout simplement éblouissante. Si vous souhaitez parcourir la région à pied ou à vélo, nous vous recommandons de vous rendre au Lac de Moron ou encore sur le sommet impressionnant du massif du Jura, le Crêt du Cervelet.



Cependant, l'ascension de ce sommet peut se révéler un peu difficile pour des néophytes. Sachez que pour les néophytes, le canton offre également des promenades plus faciles d’accès, comme dans le beau jardin botanique de Neuchâtel. Vous pouvez découvrir toutes les randonnées et leur niveau de difficulté Cette belle région regorge d’endroits et d’activités adaptées aux amoureux du calme et de la nature. Des musées historiques aux paysages idylliques en passant par des montres prestigieuses, vous y trouverez tout ce qu'il vous faut !Le canton, ou encore la République de Neuchâtel, est situé juste à côté de Besançon, en France. Il est facile à rejoindre en train grâce à la ligne TGV Lyria qui offre trois liaisons quotidiennes Paris-Neuchâtel.Même si les tarifs réduits pour les personnes âgées ne sont pas une généralité en Suisse, chaque musée et hôtel disposent de règles propres. Renseignez-vous en amont sur les tarifs seniors proposés. Pour pouvoir bénéficier d’une réduction, les femmes doivent avoir plus de 64 ans et les hommes 65.Si vous souhaitez découvrir les environs de Neuchâtel en train, sachez que la SBB n’offre pas de réductions directes mais si vous restez plus longtemps en Suisse, vous pouvez obtenir un abonnement général (AG) à prix réduit Vous trouverez plus d’informations générales, notamment sur l’hébergement dans le pays de Neuchâtel, sur le site Web de l’office du tourisme du Jura-Trois-Lacs Certains d'entre vous sont peut-être amateurs de belles montres. Le Locle, situé dans les Montagnes neuchâteloises, est une des villes horlogères les plus réputées de Suisse. Elle abrite notamment la marque horlogère populaire Tissot qui commercialise des montres haut de gamme.Cette ville frontalière, tout comme sa voisine La Chaux-de-Fonds, est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2009. Depuis des siècles, l'urbanisme du Locle est adapté à la production horlogère, et c’est bien ce qui rend cette ville si spéciale.Nous vous recommandons fortement la visite très instructive du Musée d'horlogerie du Locle. Bonne nouvelle : ce musée magnifique offre des réductions pour les groupes dès 10 personnes. Et si cette visite vous donne envie d’en apprendre plus sur le sujet, la page chrono24 consacrée aux montres suisses regorge d’anecdotes et d’exemples de modèles phare.La nature du canton est tout simplement éblouissante. Si vous souhaitez parcourir la région à pied ou à vélo, nous vous recommandons de vous rendre au Lac de Moron ou encore sur le sommet impressionnant du massif du Jura, le Crêt du Cervelet.Cependant, l'ascension de ce sommet peut se révéler un peu difficile pour des néophytes. Sachez que pour les néophytes, le canton offre également des promenades plus faciles d’accès, comme dans le beau jardin botanique de Neuchâtel. Vous pouvez découvrir toutes les randonnées et leur niveau de difficulté en ligne











Dans la même rubrique : < > Egypte : nos conseils pour préparer votre voyage Découverte : randonnée gourmande au Tyrol