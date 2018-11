Article publié le 30/11/2018 à 01:00 | Lu 44 fois Un noël en chocolat à la Maison du chocolat Comme chaque année, la Maison du chocolat propose une collection de confiseries consacrées à Noël et aux fêtes de fin d’année. Un agréable entracte gourmand au milieu des soucis de la vie quotidienne.

Deux choses distinguent la soirée de Noël : le sapin et la bûche. La Maison du chocolat ne pouvait pas passer à côté de ces deux symboles d’une fête universelle.



Pour le sapin, Nicolas Cloiseau, le créateur maison, a concocté un sapin composé de 78 bulles de chocolat de diamètres différents dont huit sont ouverts sur des mini-scènes de Noël. Haut de 80 cm ce sapin de chocolat entièrement réalisé à la main est proposé sur commande.



Encore plus traditionnelle, la bûche conserve toute sa place sur chaque table le soir de Noël. Une seule obligation, être une pâtisserie de qualité, ce qui implique un certain prix. Avec ce dessert Nicolas Cloiseau raconte une véritable histoire de Noël pleine de douceur.



Des épices, un chocolat fruité, une nuance d’agrumes et une mousse au chocolat du Brésil, en plus une jolie décoration, cette bûche sera le soleil de la table. Conçue en taille unique pour 6 à 8 personnes, ce symbole de Noël versus Maison du chocolat est disponible en boutique entre le 21 et le 24 décembre prochain.



Une collection rêve de Noël qui rassemble des petits personnages en chocolat, un calendrier de l’avent et une série de coffrets sont également proposés dans les boutiques.



Joël Chassaing-Cuvillier













