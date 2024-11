Un livre blanc pour lutter contre la dénutrition des personnes âgées Ce Livre Blanc 2024 « Alimentation des personnes âgées : scénarios de formation et contenus essentiels à aborder lors des formations à destination des professionnels et des aidants » (48 pages, gratuit) est publié par l’association ALIM50+ à l’occasion de la semaine nationale de la dénutrition qui se tient actuellement, du 12 au 19 novembre 2024. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Mercredi 13 Novembre 2024

Avec le vieillissement des populations, de plus en plus d’ouvrages traitent des thématiques liées à l’âge et au vieillissement. Sexualité, santé, sport, bien-être, relations humaines, intergénération, etc. Tous les sujets sont traités en romans, essais, bande dessinée, etc.



Dernier en date ? Ce Livre Blanc 2024 « Alimentation des personnes âgées : scénarios de formation et contenus essentiels à aborder lors des formations à destination des professionnels et des aidants » (48 pages, gratuit) publié par l’association ALIM50+.



On le sait, la dénutrition s'installe souvent de façon insidieuse chez les personnes âgées ou en perte d'autonomie et entraîne une diminution des apports nutritionnels, spirale dangereuse qui touche en France plus de 2 millions de personnes âgées de plus de 70 ans.



Par ailleurs, 40% des personnes âgées seraient hospitalisées pour conséquences de dénutrition et la moitié des ainés hospitalisés sont dénutries ! Dans ce contexte, on comprend bien que « bien manger est un facteur important du bien vieillir ».



Or, ce « bien manger » ne recouvre pas seulement la dimension nutritionnelle, mais également, toujours oubliées, la dimension sensorielle et la dimension psycho-sociale. Les chiffres sont parlants et reflètent la méconnaissance (voire les idées reçues) de l’ensemble des besoins des personnes âgées, assortie d’un manque essentiel de formation adaptée dans leur prise en charge.



Fruit de quatre ans d’observations réalisées sur le terrain et d’échanges avec des experts du sujet, ce Livre Blanc destiné aux familiaux (et aux professionnels) vise à apporter un « nouvel éclairage sur les aspects préventifs ainsi que curatifs ».



Cet ouvrage pratique et pédagogique détaille, dans un premier temps, tous les points à aborder dans une formation, comment trouver le formateur « idéal », quelles méthodes et outils utiliser dans la conception de ces sessions, où les tenir et à quelle fréquence les répéter…



Puis, il propose une liste de « scénarios pédagogiques », ainsi que des objectifs détaillés par corps de métier.



Il met en avant certaines thématiques devant « impérativement » être abordées dans un cursus de formation : les effets du vieillissement sur la personne âgée, l’aspect psychologique et la notion de plaisir de manger, la santé et l’hygiène bucco-dentaire, et les situations à risque, dont les troubles de la déglutition et la dénutrition puis comment les prévenir et les éviter.



Diffusion du Livre Blanc : gratuite à télécharger ci-dessous.

Alimentation des personnes âgées (1.98 Mo)









La rédaction vous conseille < > Bien vieillir grâce à l'alimentation : les recommandations du Conseil National de l'Alimentation Bien manger pour bien vieillir : 100 recettes faciles, santé & plaisir (livre)