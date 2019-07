Article publié le 23/07/2019 à 11:01 | Lu 228 fois Un kit "Grand-Parentalité" à destination des entreprises Le site Internet Grand-Mercredi.com, spécialisé dans la thématique grands-parents / petits-enfants, un secteur en plein « boom », propose aux entreprises, un kit de Grand-Parentalité active. Plus concrètement, il s’agit d’un coffret offert par l’entreprise à ses salariés qui deviennent grands-parents.

C’est logique, dans un monde qui vieillit, les grands-parents sont de plus en plus nombreux. Or, on remarque également qu’ils sont souvent plus jeunes qu’avant et encore en activité au moment où leurs petits-enfants naissent…



Dans ce contexte démographique sans précédent, les DRH doivent gérer un phénomène qui ne fait que s’accélérer : une part croissante de leurs effectifs salariés sont grands-parents avec tous les bouleversements que cela suppose (sans compter que ces personnes risquent aussi de se retrouver aidants familiaux à plus ou moins court terme, mais ceci est une autre histoire).



Pour y répondre, le site Internet Grand-Mercredi, spécialisé dans le marketing intergénérationnel propose aux entreprises d’offrir à leurs salariés un coffret « Grands-Parents actifs ». « Le simple fait de l’offrir constitue déjà une vraie prise en compte du nouveau rôle du salarié, ainsi valorisé. Surtout, le contenu du coffret s’avère particulièrement utile » souligne le site dans son communiqué.



Plus concrètement, il est constitué du « Guide des Grands-Parents d’aujourd’hui » qui s’annonce comme étant « une mine d’informations pour appréhender ce nouveau rôle, de l’Agenda des Grands-Parents actifs, pour gérer un emploi du temps plus contraint, et, enfin, d’un accès informatique dédié aux trois modules de formation Grands-Parents Maintenant ». L’entreprise peut, à la carte, ajouter différents produits.











