Article publié le 10/06/2022 à 01:00 | Lu 73 fois Un été en toute sécurité avec la première sonnette vidéo Amazon Blink





La première sonnette vidéo Amazon, la Blink Video Doorbell est disponible à l’achat avec une livraison depuis le 8 juin. A seulement 59,99 €, elle peut être installée sans fil ou raccordée, histoire de vous rassurer cet été et toute l’année.





Les clients ont la possibilité d’enregistrer, de sauvegarder et de partager des événements grâce à un essai gratuit à l’abonnement Blink, ou de les enregistrer en local sans frais récurrents via Blink Sync Module 2 et une clé USB (vendus séparément).



Recevez une notification chaque fois qu’un visiteur sonne à votre porte d’entrée, voyez cette personne en direct, en vidéo diurne et nocturne infrarouge HD 1080p, et parlez-lui grâce à l’audio bidirectionnel.



Cette sonnette vidéo Blink Video Doorbell est alimentée par deux piles AA au lithium incluses. Lorsqu’elle est raccordée ou associée à un Sync Module 2, ces piles peuvent durer jusqu’à deux ans. Leur autonomie variera en fonction des paramètres de l’appareil, de son utilisation et des conditions climatiques.



La Blink Video Doorbell est conçue pour résister aux intempéries, afin de protéger votre domicile, quelles que soient les conditions météorologiques.



Jumelez votre Blink Video Doorbell avec des appareils Echo et Fire TV compatibles, et vous pourrez ainsi superviser sans effort votre système Blink à l’aide de commandes vocales grâce à la Skill Blink Smart Home et recevoir des notifications chaque fois qu’un visiteur sonne à votre Blink Video Doorbell ou lorsqu’un mouvement est détecté.



Qui plus est, deux nouveaux accessoires élargissent encore davantage l’offre de surveillance Blink pour toute la maison. Le nouveau support avec projecteurs pour caméras Blink Outdoor est un support LED alimenté par batterie qui fonctionne avec une caméra extérieure Blink pour offrir une couverture de caméra de sécurité intelligente avec 700 lumens d’éclairage déclenché par le mouvement.



Le support avec panneau solaire Blink fournit une charge ininterrompue à partir du soleil pour la caméra Blink Outdoor, offrant ainsi une tranquillité d’esprit ininterrompue. Ces deux accessoires offrent des options de personnalisation innovantes pour vous aider à voir ce qui se passe autour de votre maison à tout moment et en tout lieu.



Le support avec projecteurs Blink et le support avec panneau solaire Blink sont au prix de 39,99 € chacun.



