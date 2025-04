Un avenir plus vert pour le bien-être de tous avec Adrien Silvestre de Domitys Avec le printemps, c'est le moment idéal pour célébrer la beauté de la nature et réaffirmer notre engagement à la préserver. Chez Domitys, nous conjuguons respect de la biodiversité et bien vieillir à travers deux initiatives complémentaires : « Un geste pour la planète » et « Oasis Nature ». Par Adrien Silvestre, responsable espaces verts et aménagements extérieurs. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 23/04/2025





Depuis dix ans, nous avons intégré la biodiversité dès la conception de nos résidences. L’objectif est de proposer des espaces de vie respectueux de l'environnement, en intégrant la faune et la flore locales.



« Mettons-nous au vert » a été un exemple parfait de cette approche, avec des activités telles que des séances de yoga en plein air, des ateliers de jardinage et des comptages d’oiseaux.



Ces initiatives favorisent non seulement la biodiversité, mais aussi le bien-être des résidents en renforçant les liens sociaux et en stimulant leur esprit.



Cette année, nous allons encore plus loin avec « Un geste pour la planète », qui succède à ce programme et vise à intégrer de manière encore plus profonde la biodiversité dans nos résidences, tout en offrant un cadre propice au bien-vieillir.



« Un geste pour la planète » se veut une initiative globale, visant à sensibiliser nos résidents aux enjeux de la biodiversité tout en leur permettant de passer à l’action. Cette année, le traditionnel concours des balcons fleuris laisse place au « Prix mon carré biodiversité ».



Cette nouvelle compétition invite nos résidents à aménager un coin de nature dans le jardin de leur résidence, en choisissant des plantes locales et en créant des habitats pour la faune, comme des nichoirs et des hôtels à insectes.



Ce concours se décline en deux catégories :

Mon Petit Carré Biodiversité (pour les espaces de 2 à 20 m²)

(pour les espaces de 2 à 20 m²) Mon Grand Carré Biodiversité (pour les espaces supérieurs à 20 m²) L’objectif est d’encourager un esprit collaboratif et d’offrir un cadre de vie apaisant et stimulant pour nos résidents.



Dans le cadre de notre partenariat avec l’association Humanité et Biodiversité, nous avons lancé les Oasis Nature : des refuges de biodiversité au cœur même de nos résidences.



D’ici la fin du printemps, plus de cinquante résidences du groupe seront labellisées Oasis Nature, un label qui garantit la gestion de nos espaces verts sans produits phytosanitaires et la mise en place d'activités de sensibilisation régulières à la biodiversité.



La biodiversité ne bénéficie pas seulement à la planète, mais aussi directement au bien-être de nos résidents.



Les jardins partagés et les espaces verts créent des lieux de détente, de rencontre et de convivialité. Jardiner ensemble ou simplement observer la faune participe à la stimulation de l’esprit et à l’apaisement des résidents.



Ces initiatives permettent à nos résidents de s’impliquer activement dans la protection de la biodiversité tout en profitant des bienfaits de la nature.



