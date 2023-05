Un album photo pour tisser des liens : de l'importance de partager ses souvenirs Bien vieillir est devenu essentiel pour nombre d’entre nous et lutter contre la solitude des personnes âgées est, bien évidemment, une priorité. Parmi les solutions qui permettent de lutter efficacement contre le sentiment de solitude et contre les petites pertes de mémoire à la fois, les albums de photos-souvenirs.











Pourtant, et c’est un fait étable, bien que ces personnes âgées ne soient pas seules au sens propre du terme, elles souffrent tout de même de solitude…



Comment y remédier ?

Pour lutter contre le sentiment de solitude, il est essentiel de créer des liens avec les personnes que l’on rencontre et qui vous entoure.



Ceci implique de « faire connaissance » avec les autres et de « partager des souvenirs ». Pour y arriver, les photos sont probablement la solution la plus simple et la plus efficace.



L’album photo : une collection de souvenirs

Depuis l’invention de la photographie, les clichés ont été soigneusement conservés comme étant des souvenirs impérissables. Les albums photos, véritable livre documentaire d’une vie, ont résisté aux différentes modes et sont toujours d’actualité.



Même la révolution numérique n’est pas venue à bout de l’affection que nous portons aux albums photos en papier !



Ceci s’explique d’une manière simple :

• Un album photo permet de se remémorer des instants magiques autant de fois qu’on le souhaite

• Un livre photo donne la possibilité de partager ces mêmes souvenirs avec d’autres (beaucoup plus facilement que sur un smartphone par exemple).



À l’heure actuelle aucune technologie ne permet de faire la même chose !



Comment l’album photo permet de renforcer nos liens avec les autres ? Pour les personnes âgées, un livre photo souvenir est un moyen efficace pour lutter contre la solitude.



Le partage avec les proches

Quand vous offrez une copie de votre



À chaque fois que vous le consulterez ensemble, non seulement vous passerez un moment privilégié avec eux, mais vous leur donnerez aussi l’occasion de revivre ces événements avec vous. Pensez aussi aux albums de votre enfance, des vacances ou d’autres moments passées ensembles.



Le souvenir des beaux moments

Aujourd’hui, nous apprécions les



Ainsi, un album photo permet aux personnes âgées de se rappeler que, même si elles sont présentement éloignées de leurs proches, ceux-ci restent à jamais gravés dans leur cœur et leur mémoire.



Lutter contre l’oubli

La perte de mémoire, qu’elle soit liée à un Alzheimer ou non, peut renforcer la sensation de solitude d’une personne âgée. Oublier le prénom d’un ancien collègue ou la date d’anniversaire d’un des petits enfants est bien évidemment, mal vécu par ces ainés…



En ce sens, un album photo peut être une « arme » formidable pour faire face à ces petits trous de mémoire ! En effet, il est simple d’annoter les pages d’un livre photo de commentaires comme « Week-end à La Grande Motte avec Martin et Janine, juillet 1984 » ou « Anniversaire des 5 ans de Louise, 7 novembre 2012 ». Ce qui rend les choses plus faciles à se remémorer.



Tisser de nouveaux liens

Voici un aspect fondamental pour lutter contre la solitude des seniors : l’album photo. Comme nous l’avons vu précédemment, les personnes âgées sont rarement seules. Mais en réalité, elles sont entourées de gens qu’elles ne connaissent pas bien et avec lesquelles elles pensent avoir peu de choses à discuter…



Dans cet esprit, le livre de photos-souvenirs est une manière simple d’y remédier :

• Un carnet de voyage, souvenir de leurs vacances en Yougoslavie dans les années 80, est un excellent moyen d’entamer la conversation avec leur nouveau voisin (qui sera ravi de montrer des photos de son voyage en URSS…). On vous parle d’un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaitre…



• Un album de famille permet de montrer à quel point les petits enfants ont grandi à l’auxiliaire de vie qui vient deux fois par semaine pour faire le ménage.



• Une photo souvenir prise avec Bernard Hinault à l’arrivée d’une étape du Tour de France il y a quelques années est l’occasion d’impressionner le nouveau gérant du bar qui a mis des photos d’Alaphillipe partout derrière le comptoir…



La lecture de ces quelques exemples peut sembler anecdotique et prêter à sourire, mais ce sont de tels souvenirs qui permettent de créer des liens grâce au partage. Cette base permet ensuite de construire de nouvelles relations personnelles, et donc, de se sentir moins seul.



Conserver les clichés des plus beaux moments de votre vie, les mettre en valeur dans un bel album photo et partager ceux-ci avec vos proches reste donc l’un des meilleurs moyens de lutter contre la solitude des ainés, qu’il s’agisse de vos parents aujourd’hui ou, dans quelques années, de vous-même.

Article publié le 02/05/2023 à 09:16 | Lu 3497 fois



