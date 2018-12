Article publié le 04/12/2018 à 01:00 | Lu 174 fois Ukraine ; un pont comme obstacle à la libre circulation des personnes âgées Les personnes âgées qui doivent se déplacer entre la région de Louhansk, dans l'est de l'Ukraine et des zones contrôlées par le gouvernement se heurtent à des obstacles arbitraires qui posent des risques à leur santé et à leur sécurité, déclare l’association caritative Human Rights Watch (HRW) dans un communiqué.





Or, le gouvernement exige que les habitants âgés des secteurs de Donetsk et de Louhansk, contrôlés par des groupes armés, soient enregistrés en tant que personnes déplacées et maintiennent aussi un lieu de résidence dans l’une des zones contrôlées par le gouvernement, afin de percevoir leur pension.



En outre, des personnes âgées peuvent avoir besoin de traverser le pont afin de voir des membres de leur famille, ou d’accéder à des services comme des soins de santé.



« Traverser la ligne de conflit est une exigence à laquelle des milliers d’Ukrainiens âgés sont régulièrement confrontés, mais le pont de Stanitsa Luhanska est un point de passage dangereux pour eux » déclare Tanya Cooper, chercheuse sur l’Ukraine à Human Rights Watch. « Les deux parties au conflit devraient d’urgence faciliter la liberté de circulation en réparant ce pont, afin que tous puissent le traverser de manière sûre. »



Le pont de Stanitsa Luhanska, qui relie les zones contrôlées respectivement par le gouvernement et par les groupes armés dans l'est du pays, est particulièrement dangereux pour les milliers de personnes âgées qui sont régulièrement obligées de le traverser. HRW appelle à des réparations d'urgence, compte tenu de l'importance de ce point de passage.



« Le gouvernement ukrainien et les groupes armés soutenus par la Russie devraient veiller à ce que le pont soit converti en point de passage sûr pour les civils, avec des services adéquats aux postes de contrôle » conclut le communiqué.



