USA : une sexagénaire découvre son AVC grâce à des selfies

Aux Etats-Unis, en Floride, une sexagénaire doit surement la vie à cette nouvelle tendance quelque peu narcissique… En effet, après avoir pris une série d’autoportraits visant à changer sa photo de profil sur Facebook (les seniors adorent ce réseau social), Juanita Branch, 63 ans, a compris qu’elle était en train de faire un accident vasculaire cérébrale (AVC) en regardant les changements de son visage : ce dernier s’affaissait et sa bouche était tordue !



Juanita Branch s’est immédiatement rendue aux urgences où les médecins se sont servis des clichés pour étudier quand avait véritablement démarré l’AVC. Ce, de manière à pouvoir traiter l’évènement de la meilleure manière qui soit.



Comme le rappelle la sexagénaire dans la presse américaine : « souvent les gens pensent qu’on a mal quand on fait un AVC. Mais non. Quand on détecte les symptômes, il faut immédiatement appeler quelqu’un ».



Pour information, l’AVC est en France en 2017, la seconde cause de mortalité de l’adulte, responsable d’un décès sur dix. On considère qu’un AVC survient toutes les quatre minutes, laissant de nombreux patients lourdement handicapés. Il reste aussi la principale cause de démence, après la maladie d’Alzheimer…



Afin d’analyser la nature de la relation des Français avec leur pratique du selfie, CEWE, l’un des leaders européens de l’impression photo, a réalisé un sondage en partenariat avec l’IFOP qui vient casser certaines idées reçues.



En effet, loin d’être un ressort dédié uniquement au buzz ou à un narcissisme exacerbé, l’étude démontre que plus de 7 français sur 10 prennent des selfies avant tout pour immortaliser un bon moment entre proches… mais les deux-tiers pensent tout de même qu’il est aussi le signe d’une survalorisation de l’ego.



