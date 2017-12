USA : une retraité empoisonnait ses congénères !

On dit souvent que le poison est l’arme préférée des femmes… En voici donc une nouvelle illustration. En effet, le FBI vient de faire une descente dans une maison de retraite américaine située dans le Vermont, dans le nord-est des USA, un état très rural.



La police fédérale a interpellé une retraitée âgée de 70 ans, Betty Miller, qui fabriquait des poisons à base de ricine dans sa cuisine. Rappelons que la ricine -issue de la graine de ricin- est très toxique, elle était utilisée par les services secrets bulgares pendant la guerre froide, pour se débarrasser des ennemis trop encombrants. Lors de sa descente, les autorités ont aussi trouvé d’autres substances susceptibles d’être utilisées comme des poisons…



Heureusement, apparemment, la vieille dame n’a tué personne ! Mais elle a tout de même été arrêtée pour avoir fabriqué ce violent poison dans sa cuisine… De fait, elle en a fait ingérer à ses voisins dans des boissons et dans de la nourriture. Pour se défendre, la septuagénaire a indiqué que « les poisons à base de plantes étaient un sujet qui l'intéressait et qu'elle avait effectué des recherches sur internet pour savoir comment les fabriquer ».