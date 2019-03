USA : un hôtel Holyday Inn en guise de maison de retraite

Ce n’est pas la première fois que ce genre d’infos est publiée aux Etats-Unis. Par le passé, on a déjà vu des retraités américains qui avaient décidé de vivre sur des paquebots de croisière à l’année, considérant qu’ils payaient le même prix -voir moins cher- que pour une maison de retraite tout en ayant peu ou prou les mêmes services.



Cette fois-ci, Terry Robinso, un Texan de 64 ans, a décidé de vivre à l’année dans un hôtel de la chaine américaine Holiday Inn. Cette information publiée à l'origine sur son compte Facebook a été diffusé par la chaine de télévision ABC news.



L’homme a calculé -très précisément- que rester vivre à l’hôtel lui revenait trois fois moins cher (60 vs 188 usd) que de vivre dans une maison de retraite traditionnelle tout en bénéficiant d’un service impeccable !



En plus de sa chambre, il a accès à la salle de sport et à la piscine, il bénéficie des petits-déjeuners, il a accès à des happy hours, etc. Même pas la peine d’acheter du gel douche ni du dentifrice ni rasoir qui sont fournis par l’établissement !



« En comptant cinq dollars par jour de pourboire, vous avez toute l’équipe prête à vous aider et qui vous traitera comme un client et pas comme un patient » explique le sexagénaire. « Les femmes de chambre passent vérifier que tout va bien, et dans le cas contraire, elles appellent une ambulance... ou la morgue », ajoute-t-il non sans une pointe d’humour !



Et le Texan d’ajouter que ceux qui aiment voyager peuvent changer d’hôtel ou de ville régulièrement afin de voir du pays…