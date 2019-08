Article publié le 26/08/2019 à 11:44 | Lu 107 fois USA : six personnes âgées arrêtées pour relations sexuelles en groupe et en public ! Voici une information étonnante ! En effet, selon le média CT Times, six personnes âgées de 62 à 85 ans ont été arrêtées début aout 2019 dans une forêt du Connecticut (Fairfield, à l’est des USA) pour avoir eu des relations sexuelles en plein air…

On le sait depuis quelques années déjà : ce n’est pas parce qu’on avance en âge que le sexe et la libido disparaissent de notre quotidien. En tout cas chez certains. Et en voici une « belle » preuve !



En effet, selon le média CT Times, six personnes âgées (cinq hommes et une femme) de 62 à 85 ans (pour la dame) ont été arrêtées le 9 aout dernier par la police de Fairfield dans le Connecticut pour avoir eu des relations sexuelles dans une forêt en « public ». Comprendre, sans se cacher du regard des autres.



Certes, cet endroit serait réputé dans le coin pour « favoriser » les rencontres coquines, mais la police ne s’attendait certainement pas à tomber sur un groupe de six seniors : Joyce, 85 ans, la seule femme accompagnée de son mari Richard (82 ans), mais aussi de Daniel (67 ans), d’Otto (62 ans), de Charles (75 ans) et de John (62 ans).



Le petit groupe a donc été arrêté. Ils devront comparaitre devant un tribunal dans les semaines à venir. Comme quoi, ce n’est pas parce qu’on vieillit qu’on devient forcément plus sage…



Une bonne illustration de deux tendances sociétales de fond : tout d’abord, les personnes âgées ont encore des relations sexuelles et ensuite, le crime gris (les crimes et délits commis par des seniors) ne cesse de progresser un peu partout dans le monde.













Dans la même rubrique : < > Chine : la jeune streameuse était en réalité une sexagénaire qui se cachait derrière un filtre ! Chendell : un super-héros écolo créé par Leslie Landis, 75 ans