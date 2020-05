Article publié le 05/05/2020 à 05:56 | Lu 184 fois Tutelle : seul un médecin peut constater l'altération des facultés d'une personne





Seul un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République peut constater l'altération des facultés d'une personne dans un certificat médical circonstancié. C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 29 janvier 2020.





Selon le Code civil, le juge des tutelles peut exceptionnellement placer une personne sous tutelle pour une durée supérieure à 5 ans mais en le motivant spécialement et sur avis du médecin spécialisé.



Pour la Cour d'appel, l'état de santé de la personne n'est pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science. Elle confirme donc la décision en s'appuyant sur l'avis de deux médecins non inscrits sur la liste du procureur de la République.



L'arrêt de la Cour d'appel est cassé. Pour la Cour de cassation, le juge des tutelles doit disposer de l'avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République pour placer une personne majeure sous tutelle d'une durée n'excédant pas 10 ans



