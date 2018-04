Article publié le 04/04/2018 à 01:00 | Lu 61 fois Tunisie : Carthagea offre un an gratuit dans sa résidence d'Hammamet pour une personne âgée à revenues modestes Conformément à son engagement social, le conseil d'administration de la société Carthagea a décidé de consacrer 1% de sa capacité d'accueil au profit d'actions visant à améliorer les conditions de vie et d'accès aux maisons de retraites médicalisées. A ce titre, cette enseigne offre un an de séjour gratuit dans son établissement tunisien pour une personne âgée à revenus modestes.

Avant d’aller plus loin, rappelons tout d’abord que la société Carthagea est un opérateur français de résidences médicalisées en Tunisie. Plus concrètement, ces structures se sont installées dans d’anciens hôtels de luxe transformés en maisons de retraite de type EHPAD. Autre point à souligner : la présence de trois aides-soignantes pour deux résidents.



On le sait, pas toujours simple d’obtenir une place en maison de retraite en France… Les structures sont déjà pleines ou celles qui ont des places de disponible se trouvent parfois trop loin et/ou sont trop chères. Bref, en plus du déchirement d’avoir à placer un proche dans un EHPAD, c’est souvent un parcours du combattant doublé d’un véritable budget !



Dans ce contexte, la société Carthagea a pris le pari, un peu fou, de « délocaliser ». Son idée ? Se développer en Tunisie. Le fait est qu’avec la baisse du tourisme, de nombreux hôtels sont laissés à l’abandon et de la main d’œuvre locale est disponible sur le marché de l’emploi. Elle dispose actuellement de deux maisons de retraite.



Autre particularité (intéressante) de ce concept, les résidents sont mélangés avec des touristes ou des visiteurs, ce qui leur permet de rester en contact avec des personnes plus jeunes et de ne pas les isoler dans leur nouveau lieu de vie. Ce qui est vrai l’été ne l’est cependant pas, durant les mois d’hiver.



Aujourd’hui, et conformément à son engagement social, le conseil d'administration de Carthagea a décidé de consacrer 1% de sa capacité d'accueil au profit d'actions visant à améliorer les conditions de vie et d'accès aux maisons de retraites médicalisées. A ce titre, l’entreprise offre un an gratuit dans son établissement de Yasmine Hammamet en Tunisie pour une personne âgée à revenus modestes. Naturellement, elle bénéficiera des mêmes droits et avantages que les résidents payants durant toute la durée de son séjour.



Toute personne désirant bénéficier de l'offre devra déposer son dossier médical et justificatif de ressources avant le 1er septembre 2018, seules les personnes ayant un revenu inférieur à 8.000 euros par an pourront participer à ce programme. Après examen des dossiers qui aura lieu début octobre par le Conseil Scientifique et Organisationnel de Carthagea, la personne sélectionnée se verra remettre un bon d'admission pour une durée de 1 an.