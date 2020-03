Article publié le 31/03/2020 à 07:36 | Lu 160 fois Trouver une mutuelle pas chère mais efficace pour un senior La nécessité de soins a tendance à augmenter avec l’âge, tout comme la nécessité de suivi médical. Le financement des frais de santé est donc un enjeu incontournable qui enjoint chaque senior à trouver une mutuelle pas chère et efficace.

Mutuelle senior : une complémentaire santé sur-mesure

L’efficacité d’une mutuelle se constate par l’adéquation des garanties contractées avec le profil de l’assuré. S’il s’agit d’un senior, le contrat de complémentaire doit couvrir les besoins de soins spécifiques à son âge et à sa personne.



En choisissant un contrat qui lui est adapté, le senior s’ouvre l’accès aux prestations qui lui sont nécessaires et pallie les faiblesses de la Sécurité sociale en s’assurant d’être mieux remboursé.



Trouver une mutuelle senior accessible

Avant toute chose, il faut d’abord vérifier quelles sont les assurances en mesure d’accepter votre souscription. Les contrats qui doivent vous intéresser sont ceux qui accepteront :



- Votre âge

Certains contrats comportent des clauses de limite d’âge du souscripteur. Alors il vaut mieux se renseigner en amont pour s’éviter des démarches inutiles. Il est donc conseillé aux seniors de trouver une mutuelle sans limite d’âge.



- Votre état de santé

De nombreuses mutuelles demandent de remplir un questionnaire médical avant tout souscription. Ces informations sur l’état de santé du souscripteur et ses antécédents médicaux permettent à l’organisme complémentaire de déterminer les risques qu’il couvre et de fixer le montant de la cotisation.



Plus on est âgé, plus les cotisations ont tendance à augmenter. Certains organismes appliquent aussi des exclusions de garanties, notamment sur des maladies antérieures à la souscription. S’il y a eu fausse déclaration, l’assureur pourra annuler le contrat. Pour toutes ces raisons, il vaut mieux prendre un contrat solidaire, c’est-à-dire sans questionnaire médical.



Les garanties pour rembourser les soins que l’âge rend nécessaire

Les mutuelles identifient les domaines de soin que les aînés ont le plus souvent besoin de solliciter.



Cela permet de mettre en place les garanties d’une mutuelle senior efficace, qui couvrent souvent :

- Les consultations généralistes et spécialisées ;

- L’hospitalisation ;

- Les soins dentaires ;

- Les soins et appareillages auditifs ;

- Les soins et équipements optiques ;

- Les examens médicaux et analyses complémentaires.



Cotisation senior : un compromis pour être mieux remboursé

S’il est important de se prémunir au maximum contre tout problème de santé en prenant une complémentaire, la question de son financement demeure incontournable. Aussi, plusieurs axes de réflexion permettent de bénéficier d’une mutuelle pas chère pour senior.



Le rapport garanties-besoins

Quand les besoins de soins dus à l’âge deviennent incontournables, mieux vaut payer une cotisation un peu plus élevée pour ne pas avoir à subir directement le coût exorbitant de certains traitements et de certaines interventions, même si la cotisation coûte cher.



En intégrant au contrat la liste précise de vos besoins de santé, sans en omettre aucun, la complémentaire pourra prendre en charge les frais correspondants. Une cotisation de mutuelle senior payée progressivement permet de mieux rembourser les frais de soin élevés.



Si une garantie fréquente ne vous semble vraiment pas nécessaire, il est tout de même conseillé de garder une couverture minimum des soins basiques.



Le rapport garanties-prix

Une fois les garanties plus importantes identifiées, il ne faut surtout pas faire de concession sur leur présence dans un contrat. C’est ici que la concurrence entre les organismes de mutuelle peut vous avantager.



Car à garanties égales, les mutuelles proposent des devis à des prix très différents, allant du simple au double. D’où l’intérêt de demander des devis pour les comparer et trouver une mutuelle senior pas chère et efficace.



Ce travail peut être long à réaliser soi-même. Voilà pourquoi



Le rapport cotisation-budget

Un budget resserré peut engendrer de grandes contraintes, notamment à la retraite. Pour ne pas avoir à payer plus par la suite, il est conseillé de déterminer la somme maximum que l’on peut allouer à la santé tous les mois et de ne surtout pas chercher à s’en éloigner pour payer moins. Car la meilleure des couverture santé représente des économies concrètes le moment venu. L’efficacité d’une mutuelle se constate par l’adéquation des garanties contractées avec le profil de l’assuré. S’il s’agit d’un senior, le contrat de complémentaire doit couvrir les besoins de soins spécifiques à son âge et à sa personne.En choisissant un contrat qui lui est adapté, le senior s’ouvre l’accès aux prestations qui lui sont nécessaires et pallie les faiblesses de la Sécurité sociale en s’assurant d’être mieux remboursé.Avant toute chose, il faut d’abord vérifier quelles sont les assurances en mesure d’accepter votre souscription. Les contrats qui doivent vous intéresser sont ceux qui accepteront :Certains contrats comportent des clauses de limite d’âge du souscripteur. Alors il vaut mieux se renseigner en amont pour s’éviter des démarches inutiles. Il est donc conseillé aux seniors de trouver une mutuelle sans limite d’âge.De nombreuses mutuelles demandent de remplir un questionnaire médical avant tout souscription. Ces informations sur l’état de santé du souscripteur et ses antécédents médicaux permettent à l’organisme complémentaire de déterminer les risques qu’il couvre et de fixer le montant de la cotisation.Plus on est âgé, plus les cotisations ont tendance à augmenter. Certains organismes appliquent aussi des exclusions de garanties, notamment sur des maladies antérieures à la souscription. S’il y a eu fausse déclaration, l’assureur pourra annuler le contrat. Pour toutes ces raisons, il vaut mieux prendre un contrat solidaire, c’est-à-dire sans questionnaire médical.Les mutuelles identifient les domaines de soin que les aînés ont le plus souvent besoin de solliciter.- Les consultations généralistes et spécialisées ;- L’hospitalisation ;- Les soins dentaires ;- Les soins et appareillages auditifs ;- Les soins et équipements optiques ;- Les examens médicaux et analyses complémentaires.S’il est important de se prémunir au maximum contre tout problème de santé en prenant une complémentaire, la question de son financement demeure incontournable. Aussi, plusieurs axes de réflexion permettent de bénéficier d’une mutuelle pas chère pour senior.Quand les besoins de soins dus à l’âge deviennent incontournables, mieux vaut payer une cotisation un peu plus élevée pour ne pas avoir à subir directement le coût exorbitant de certains traitements et de certaines interventions, même si la cotisation coûte cher.En intégrant au contrat la liste précise de vos besoins de santé, sans en omettre aucun, la complémentaire pourra prendre en charge les frais correspondants. Une cotisation de mutuelle senior payée progressivement permet de mieux rembourser les frais de soin élevés.Si une garantie fréquente ne vous semble vraiment pas nécessaire, il est tout de même conseillé de garder une couverture minimum des soins basiques.Une fois les garanties plus importantes identifiées, il ne faut surtout pas faire de concession sur leur présence dans un contrat. C’est ici que la concurrence entre les organismes de mutuelle peut vous avantager.Car à garanties égales, les mutuelles proposent des devis à des prix très différents, allant du simple au double. D’où l’intérêt de demander des devis pour les comparer et trouver une mutuelle senior pas chère et efficace.Ce travail peut être long à réaliser soi-même. Voilà pourquoi les comparateurs de mutuelles seniors en ligne sont devenus indispensables. Un gain de temps et d’énergie d’autant plus avantageux que les outils comme celui-ci sont gratuits et sans engagement.Un budget resserré peut engendrer de grandes contraintes, notamment à la retraite. Pour ne pas avoir à payer plus par la suite, il est conseillé de déterminer la somme maximum que l’on peut allouer à la santé tous les mois et de ne surtout pas chercher à s’en éloigner pour payer moins. Car la meilleure des couverture santé représente des économies concrètes le moment venu.

​Quelques astuces Pour bénéficier d’une mutuelle senior pas chère et efficace :

- Exploitez pleinement vos garanties et le réseau de soins de votre mutuelle en consultant les spécialistes pour lesquels vous êtes bien couverts. Particulièrement chez les seniors, cela peut éviter des complications de santé qui pourraient devenir plus graves et chères à traiter.

- Regroupez vos contrats autant que possible auprès du même organisme d’assurance, tant pour différents domaines de prévoyance qu’en y intégrant plusieurs personnes, pour payer moins et avoir des possibilités de négociation.

- Soyez à l’affût de la moindre opération de promotion, notamment grâce aux comparateurs de mutuelles senior en ligne gratuits et sans engagement.

- Vérifiez votre éligibilité à la complémentaire santé solidaire (CSS) et aux autres aides publiques.

- Regardez les mutuelles en ligne, dont les frais de gestion peuvent être moins élevés.

- Si cela est plus avantageux, négociez une baisse de cotisation contre une légère franchise.

- Si vous êtes organisé et pouvez vous le permettre, réglez votre cotisation annuelle en une seule fois, car cela revient globalement moins cher que de verser des mensualités.









