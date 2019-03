Article publié le 04/03/2019 à 01:00 | Lu 118 fois Trop de télé favoriserait le déclin cognitif chez les quinquas et plus On dit souvent que la télévision est « abrutissante »… Le fait est qu’on ne croit pas si bien dire… En effet, une étude Selon une étude de l'University College de Londres, l'abus de petit écran serait associé à un déclin de la mémoire verbale chez les quinquas et plus.

Malgré l’essor d’Internet, la télé reste l’un des passetemps favoris de l’être humain, notamment des seniors français qui totalisent en moyenne 5h13 par semaine.



Certains passent ainsi des heures et des heures devant leur petit écran, zappant de chaine en chaine, de programme en programme… Jeux, informations, reportages, séries télévisées, films, météo, tous les prétextes sont bons pour rester assis les yeux rivés sur la lucarne !



Si la télé favorise sédentarité, avec toutes les conséquences néfastes qui vont avec, elle serait également mauvaise pour le cerveau de personnes de cinquante et plus. C’est en tout cas ce qu’indique une récente étude de l’University College de Londres parue dans la revue Scientific Reports, réalisée sur un échantillon de 3.662 adultes britanniques de plus de 50 ans.



Pendant cette recherche, deux scientifiques britanniques, Daisy Fancourt et Andrew Steptoe, ont observé différents facteurs physiques et mentaux de même que les comportements de ces quinquas et plus. Puis ils ont reconvoqué ces mêmes personnes six ans plus tard…



Résultat : ceux qui passaient trois heures et demie par jour devant la télé ont vu le recul de leur mémoire doubler par rapport à ceux qui passaient moins de temps sur leur petit écran. Ainsi, les scientifiques estiment que les boulimiques de télévision auraient perdu 10% de leur vocabulaire contre seulement 5% pour ceux qui regardaient moins la télé.



Précisons que cette étude est l’une des premières sur les effets du petit écran sur la cognition des personnes âgées. Gageons qu’avec ces résultats, ce ne sera pas la dernière. Allez, on éteint le poste, on oublie Hanouna et on sort se promener avec des amis.









Dans la même rubrique : < > Entretien avec Marcelle Régnier : biologiste, pionnière dans la reconstruction de la peau Mars Bleu : parlons peu, parlons bien et surtout... #parlonsfesses !