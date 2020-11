Article publié le 06/11/2020 à 01:00 | Lu 19 fois Trois nouveaux purificateurs d'air chez Archos





Pour assainir l’air intérieur, Archos dévoile une gamme de trois purificateurs d’air. En effet, nous passons en moyenne 80% de notre temps dans des espaces confinés et la lutte contre la pollution de l’air intérieur est un réel enjeu de santé publique notamment en cette période d’épidémies hivernales.

Article publié en partenariat avec Stuff Magazine



Les purificateurs d’air de la gamme Archos sont composés de trois filtres pour capturer 99,97% des particules :

– Un filtre pour les grosses particules : ce premier filtre arrête les fibres, cheveux et poils d’animaux

– Un filtre HEPA pour capturer les particules fines comme le pollen, les acariens, les polluants atmosphériques et chimiques

– Un filtre à charbon pour neutraliser les odeurs et les fumées.



Les purificateurs d’air seront disponibles courant novembre en Europe et sur le site web d’Archos à partir de 99,99 euros et jusqu’à 249,99 euros.



Chaque modèle est fourni avec un filtre de remplacement supplémentaire d’une valeur de 30 à 50 euros.



