Article publié le 19/06/2019 à 09:50 | Lu 146 fois Trois générations de Shaft : comédie policière intergénérationnelle Dans le film Trois générations de Shaft (2019) de Tim Story, qui sort actuellement aux USA avec Samuel L. Jackson, le réalisateur a réuni trois générations de Shaft, preuve que le mélange des âges comment à faire son chemin même dans les studios hollywoodien qui ont plutôt tendance à encenser le jeunisme !

Shaft, on connait l’histoire de ce fameux policier noir qui révolutionna les années 70 ! Le personnage sera repris plus tard, en 2000, par Samuel L. Jackson (70 ans) dans un remake et revient cette année sur les grands écrans dans ce nouvel opus qui vient de sortir aux Etats-Unis et qui passera sur Netflix en France le 28 juin prochain.



L’histoire est assez convenue : John « J. J. » Shaft Jr. est un expert en informatique du FBI, spécialiste en cybercrime. Il ne voit que très rarement son père, John Shaft II, lui-même neveu du célèbre John Shaft. Père et fils (et l’oncle) vont cependant devoir faire équipe sur une enquête concernant le meurtre d'un ami d'enfance de Shaft Jr.



Ce qui est intéressant dans ce film, c’est qu’Hollywood commence à intégrer dans ses œuvres, l’idée d’intergénération et le fait que ces « trois âges de la vie » ont chacun quelque chose à prendre ou apprendre de l’autre.



Pour la petite histoire, on retrouve dans ce film, d’une part l’interprète original du rôle, Richard Roundtree (76 ans, qui joue le rôle de l’oncle) et bien évidemment, la fameuse musique d’Isaac Hayes, inoubliable ! Pour le reste, pas certain que ce soit un chef d’œuvre, mais au vu de la bande annonce, cela se laisse regarder…



Avec : Richard Roundtree, Samuel L. Jackson, Jessie Usher, Alexandra Shipp, etc.











