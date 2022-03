Article publié le 31/03/2022 à 01:00 | Lu 55 fois Trois destinations de vacances à découvrir pour les seniors





L’envie de profiter de la vie une fois à la retraite est un objectif pour de nombreuses personnes et les seniors sont clairement en bonne posture. En disposant d’un gain de temps considérable et si les finances le permettent, découvrir le monde est une perspective agréable et enrichissante !

Toutefois, quels pays visiter lorsque l’on est à la retraite ? C’est une question récurrente que de nombreuses personnes se posent.



Après tout, il n’y a pas d’âge pour visiter les quatre coins du monde ni pour se créer des souvenirs solidement ancrés. Si vous êtes à la retraite et que vous souhaitez partir en voyage, nous conseillons la lecture de cet article afin de vous inspirer de beaux endroits !



Voici trois idées de destinations à faire absolument. Elles sont assez particulières, même très dépaysantes, mais elles ont le mérite d’être incontournables pour passer de belles vacances.

Sous le ciel ensoleillé d’Australie !

Pour celles et ceux qui rêvent de partir le plus loin possible, l’Australie est une destination toujours en vogue et qui n’a pas pris une ride. Elle est appréciée pour son climat ensoleillé presque toute l’année, ses kilomètres de plages, ainsi que l’atmosphère amicale et chaleureuse qui s’en dégage.



Concrètement, il ne faut pas l’oublier : l’Australie est immense, c’est un pays-continent. L’un des plus gros avantages de cette destination est qu’elle est multiculturelle. Selon vos centres d’intérêt, vous pourrez autant profiter des galeries d’art et des musées de Sydney dans un cadre décontracté, que tomber sous le charme des jardins botaniques de Brisbane.



Si vous êtes un amoureux de la culture, de la faune et de la flore, Adélaïde concentre un grand nombre de musées historiques et de réserves naturelles.



Le cadre de vie est favorable à des vacances idéales, même pour les seniors, sans hésitation. Quant aux plus sportifs d’entre-vous, ils sauront apprécier les randonnées et les promenades de santé. A coup sûr, vous ne vous ennuierez pas en Australie et toutes les alternatives sont bonnes pour se faire plaisir !



Point important : n'oubliez pas de faire votre demande de visa avant de partir ! Vous pouvez faire la demande de visa pour l'Australie directement sur www.aus-visa.org

Partez à la découverte de New York

New York est l’une des villes les plus populaires du monde, connue et reconnue pour son dynamisme et ses sites incontournables.



En règle générale, il faut savoir que visiter une telle métropole n’est pas forcément de tout repos. Pour profiter pleinement de l’atmosphère new-yorkaise, nous vous recommandons la marche à pied. C’est le genre de ville qu’il faut « ressentir », hors des sentiers battus et des attractions massivement touristiques.



Dès lors, si vous n’avez pas peur de faire plus de 10.000 pas par jour, vous prendrez vraiment plaisir à explorer les lieux !



Pour ceux qui ne se sentent pas capable d’effectuer ces kilomètres à pied, il existe des bus touristiques ainsi que de nombreuses excursions en bateaux pour naviguer sur le Hudson et découvrir Liberty Island. Des excursions autours de New York incluant le transport et diverses activités adaptées sont aussi proposées !



A ce titre, vous pouvez envisager l'achat d'un pass pour visiter la ville tout en économisant sur les différents billets.

Découvrez les pays d’Europe du sud

Nous vous conseillons chaudement de découvrir le sud de l’Europe et ses pays tels que l’Espagne, le Portugal, la Grèce ou encore, l’Italie. Ce sont d’une manière générale, des destinations très prisées par les seniors et les retraités !



Ces pays très tendance, proches de la France, bénéficient tous de climats chauds et agréables et d’un sérieux bagage culturel couplé à de beaux patrimoines architecturaux. La gastronomie y est aussi particulièrement réputée ! Bref, de quoi former un cocktail idéal pour de beaux séjours.



D’un point de vue financier, il s’agit de destinations accessibles, notamment pour les petites retraites, avec un coût de la vie relativement bas dans la majorité des cas (surtout en Grèce et au Portugal). Dès lors, vous pourrez aisément organiser vos vacances dans les plus belles villes d’Europe du sud comme Rome, Barcelone ou Athènes. Ou bien, traversez la Méditerranée pour découvrir les Baléares, la Sardaigne ou encore, les Cyclades.



Idéalement, une fois sur place, nous vous conseillons de réserver une voiture de location. Ces destinations sont en effet propices aux road-trips. En seconde option, et pour ceux qui ne se sentent pas à l’aise en « solo », privilégiez les séjours en groupes incluant des excursions et des activités enrichissantes ! Et pourquoi pas des croisières ?

Et la France dans tout ça ?

Une grande partie des retraités choisissent souvent la France comme destination de vacances. Nous avons la chance d’avoir un pays doté d’un immense patrimoine historique, architectural, culturel et gastronomique.



La France figure au classement des pays les plus visités dans le monde. Détenant la première place sur le podium, elle jouit d’un franc-succès grâce à la beauté de ses régions. La diversité des paysages, les villages et les grandes villes sont aussi de sérieux atouts. Mais ce n’est pas tout, vous pouvez autant profiter du bord de mer que de la campagne ou des belles montagnes, été comme hiver.



Sachez que les régions du littoral restent très appréciées des touristes. Citons la Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Aquitaine et l’intégralité de la région Sud-Ouest, la Corse ainsi que la Bretagne. Rien ne vous empêche de découvrir l’intérieur du territoire en séjournant dans le Limousin, en Auvergne, du côté de la Bourgogne ou dans les Pays de la Loire.



Enfin, d’autres destinations existent telles que la Martinique, la Guadeloupe, l’île de la Réunion, la Guyane ou encore la Nouvelle-Calédonie.









