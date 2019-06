Article publié le 14/06/2019 à 01:00 | Lu 60 fois Trévoux : Au fil du temps, résidence intergénérationnelle Le constructeur-bailleur Dynacité d’Auvergne Rhône-Alpes va inaugurer dans les jours à venir à Trévoux dans l’Ain, trois programmes, les Balcons d’Azur, les Jardins d’Azur et la résidence Haissor « Au fil du temps ». Cette dernière étant un concept associant mixité intergénérationnelle et mixité sociale.

A l’écoute des besoins des seniors de l’Ain, le département lançait en 2013 auprès des bailleurs sociaux, des collectivités et des associations d'aide à domicile, un appel à expérimentation de projets Habitat Intégré Service Solidaire Regroupé, dit HAISSOR.



Au fil du temps est la 3ème résidence de type HAISSOR a être construite par Dynacité. Comme le soulignent les responsables de ce projet : « la découverte des parcours de vie de nos résidents est riche d’enseignements pour adapter nos produits, mais plus encore pour adapter notre écoute et notre gestion de proximité. L’enthousiasme et la satisfaction que nos locataires expriment quelques mois après leur entrée dans les lieux montre à quel point cette forme d’habitat répond au besoin de lien humain ».



Plus concrètement, il s’agit d’un projet autour d’un habitat favorisant la mixité intergénérationnelle (grande tendance). Dans la pratique, ce lieu de vie conçu pour les seniors intègre des espaces communs pour les seniors (salle commune, buanderie, coin cuisine équipé, espaces extérieurs), des équipements adaptés (places de stationnement dédiées, portier vidéo main libres) et des logements équipés de domotique.



Ces logements offrent également des services dédiés comme la présence de VSDS qui propose une palette de services et de soins destinés à maintenir et à aider à leur domicile des personnes dont l’autonomie décline ou qui ont besoin d’assistance



D’autre part, un partenariat avec La Maison des Cèdres propose des animations de temps collectifs et met à disposition un système de navettes minibus vers les commerces et équipements clé de la commune, et sur demande de même qu’une proposition de portage de repas à domicile



En réalisant ces logements, le bailleur souligne qu’il a anticipé une diminution de l’autonomie des locataires qui va au-delà de la réglementation PSH (Personne en Situation de Handicap), en intégrant de la domotique.



De plus en plus de groupes immobiliers se préoccupent du sort de leurs locataires âgés. Le fait est que le vieillissement de la population française soulève de nombreuses questions liées à l’habitat… Au coeur de celles-ci, les bailleurs sociaux tentent de répondre à cette nouvelle donne démographique, souvent de manière innovante et souvent, en y associant l’intergénérationnel.



Trévoux, commune située en bord de Saône, offre à la fois le calme et la sérénité d’une petite ville attachante et proche de toutes les commodités et des axes de circulations. Ville emplie d’Art et d’Histoire, la commune est labélisée « Plus beau détour de France et station verte ». Dynacité gère 27 000 logements sur 241 communes et 4 départements.











