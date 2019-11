Article publié le 27/11/2019 à 01:00 | Lu 96 fois Travaux de rénovation énergétique : attention aux entreprises frauduleuses Isolation, ventilation, installation de panneaux solaires... La DGCCRF renouvelle ses conseils pour protéger les consommateurs des pratiques déloyales de certains professionnels en matière de travaux de rénovation énergétique.



- renseignez-vous auprès d'un conseiller « Faire » au 0 808 800 700 (service gratuit + prix d'un appel) ou sur www.faire.fr pour savoir quels travaux réaliser et connaître les aides auxquelles vous avez droit ;

- faites attention aux entreprises qui prétendent agir pour le compte d'organismes publics (qui ne démarchent jamais) ou de votre fournisseur d'énergie ;

- ne donnez pas vos coordonnées bancaires et ne signez jamais le jour-même ;

- demandez un devis et comparez avec d'autres offres ;

- méfiez-vous des offres trop alléchantes (vous n'avez peut-être pas droit aux aides annoncées et les économies d'énergies réelles peuvent être inférieures aux promesses) ;

- si vous avez contracté un crédit, ne signez pas l'attestation de fin de travaux avant qu'ils ne soient totalement terminés ;

- en cas de litige, pensez à faire appel aux associations de consommateurs ;

- si vous constatez une pratique frauduleuse, contactez la DGCCRF.



À noter : Ces conseils sont détaillés dans la brochure «



