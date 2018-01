Article publié le 11/01/2018 à 11:08 | Lu 210 fois Transports : Anne Hidalgo lance deux aides aux personnes âgées de 65 ans et plus Alors qu’Anne Hidalgo n’est pas au mieux de sa forme dans le cœur des Parisiens, la mairie de Paris vient d’annoncer le lancement de deux mesures destinées à favoriser la mobilité des personnes âgées de 65 ans et plus. Tout d’abord la gratuité du Pass Navigo, mais également, la mise en place d’un service d’accompagnement personnalisé pour prévenir les situations d’isolement.

Anne Hidalgo doit faire face, depuis quelques temps, à de nombreuses frondes critiquant sa politique et sa gestion de la ville de Paris... Afin de lutter contre la pollution, mais également afin de séduire l’électorat senior quelque peu délaissé depuis le début de son mandat, la mairie vient d’annoncer la mise en place de deux mesures destinées aux Parisiens de 65 ans et plus.



« En 2018, Paris sera plus que jamais une ville qui facilite les déplacements de toutes et tous. Je veux faciliter la mobilité à tous les âges de la vie, et en particulier l’usage des transports en commun », a fait valoir le Maire de Paris dans un communiqué de presse.



Et d’ajouter : « les jeunes bénéficient déjà d’un dispositif spécifique, avec la carte Imagin’R, les actifs se font rembourser 50% du prix de leur Pass Navigo par leur employeur, les personnes en situation de précarité et en recherche d’emploi ont accès à des tarifs sociaux. Mais il y a une tranche d’âge essentielle qui est oubliée par ces dispositifs de la Région et de l’Etat : ce sont les seniors ».



« Pourtant, nos aînés sont des acteurs essentiels de notre vie locale. Ils sont ceux qui s’engagent le plus dans les associations, qui donnent le plus de temps aux autres à titre bénévole. Ils sont aussi ceux qui rencontrent le plus de difficultés à se déplacer, par exemple pour des raisons de santé », a pointé la Maire de Paris. Sans parler des soucis de sécurité, mais ceci est une autre histoire…



La mairie de Paris a donc décidé de mettre en place deux mesures nouvelles :

Gratuité du Pass Navigo pour les Parisiens et les Parisiennes de plus de 65 ans, à partir de juin 2018, sous condition de ressources : jusqu’à 2.200 euros de revenus mensuels pour une personne seule, 3.400 euros pour un couple. Le nombre potentiel de bénéficiaires est estimé à environ 200.000 Parisiens. La Ville de Paris prendra entièrement à sa charge le coût de ce dispositif, estimé à douze millions d’euros par an.



Création d’un service d’accompagnement, d’ici la rentrée 2018. Il prendra la forme d’un numéro vert grâce auquel les seniors parisiens pourront prendre rendez-vous pour être accompagnés gratuitement dans leurs déplacements en dehors de chez eux (courses, consultation médicale, etc.) par un bénévole. Il leur suffira de réserver au moins 24h avant. Ce standard téléphonique, intitulé « Allo senior », pourra aussi leur fournir des informations utiles à leur quotidien.