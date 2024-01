Transparence des maisons de retraite : le point avec la CNSA Le 14 décembre 2023, les indicateurs de qualité des EHPAD publiés sur le site officiel Pour les personnes âgées.gouv.fr ont été mis à jour et complétés avec l’intégration de deux nouveaux indicateurs : « présence ou non d’un infirmier de nuit, présence ou non d’un médecin coordonnateur » et « partenariats avec un ou des dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé ». Le point avec la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.











Elle est assurée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), missionnée par le Ministère des Solidarités et des Familles.



Une fois prise la décision d’entrer en EHPAD, comment s’informer sur les services et les prix des établissements ? Où trouver de l’information fiable et à jour au milieu de tous les sites internet d’établissements proposés sur Internet ?



Depuis 2016, Pour les personnes âgées.gouv.fr est le site officiel qui propose gratuitement un comparateur des prix et des services proposés par l’ensemble des 7.500 EHPAD (publics, privés non lucratifs, privés lucratifs), dans toute la France.





Le 14 décembre 2023, le site s’est enrichi de deux nouveaux indicateurs de qualité

La présence d’un infirmer de nuit et d’un médecin coordinateur dans l’établissement

Les partenariats avec un ou plusieurs dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé



Ces deux indicateurs viennent s’ajouter aux trois mis en ligne le 1er juin 2023

Le profil des chambres : le nombre de chambres individuelles et le nombre de chambres doubles

Le nombre de places habilitées à l’aide sociale à l’hébergement ;

Les équipements proposés : balnéothérapie, pharmacie à usage interne, salle de stimulation sensorielle, salle équipée de kinésithérapie ou psychomotricité, salle d'ateliers pédagogiques équipées, salle de soins, salle de pesée.



Des indicateurs accessibles dans l’annuaire des EHPAD du site



Pour retrouver ces indicateurs, rendez-vous sur pour-les-personnes-agees.gouv.fr. En cliquant dans l’espace « accès aux annuaires » en haut à droite de la page d’accueil, vous serez dirigé directement vers l’annuaire des EHPAD et le comparateur de prix et de reste à charge.



Après avoir renseigné une localisation ou actionné le service de géolocalisation, cet annuaire donne accès :

à une liste officielle et exhaustive d’EHPAD selon la localisation choisie ;

à une fiche détaillée pour chaque EHPAD comprenant : les caractéristiques générales, le statut, le gestionnaire, le type d’hébergement, les aides possibles, les prix et les prestations, les équipements et les services proposés ;

aux caractéristiques, prix et prestations des EHPAD sélectionnés.



Où trouver les 5 indicateurs de qualité dans la fiche de chaque EHPAD ?



Dans l’onglet « Présentation » : profil des chambres et nombre de places habilitées à l’aide sociale à l’hébergement.



Dans l’onglet « Services », information sur l’accès ou non à différents équipements et la présence ou non d’un médecin coordonnateur et d’un infirmier.





Des indicateurs issus du tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social



Depuis 2019, les établissements et services médico-sociaux (ESMS) accompagnant des personnes âgées ou personnes handicapées ont l’obligation de remplir, chaque année, le « tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ».



Ces données sont collectées, traitées et consolidées par l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH).



C’est sur la base d’une partie de ces données que la CNSA vient d’enrichir les informations présentées dans les fiches EHPAD de l’annuaire de pour-les-personnes-agees.gouv.fr. Elles complètent notamment les prix et prestations affichés depuis 2016.



Les indicateurs mis en ligne sont basés sur les données récoltées en 2022. Ils sont mis à jour chaque année au mois de décembre.





Des indicateurs publiés pour renforcer la transparence sur l’offre de service des EHPAD



La publication de ces nouveaux indicateurs est consécutive au décret





Le site pour-les-personnes-agees.gouv.fr



Depuis 2015, le site officiel pour les personnes âgées et leurs proches aidants apporte des informations et des services utiles pour faire face à une situation de perte d’autonomie : aides, démarches, adresses, prix des EHPAD et des résidences autonomie, comparateur officiel des prix et des restes à charge en EHPAD, fiche signalétique des EHPAD (capacité, type d’hébergement, prestations proposées, prix…).





Article publié le 11/01/2024 à 07:56 | Lu 193 fois



