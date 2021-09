Article publié le 09/09/2021 à 01:00 | Lu 68 fois Tout au long du chemin : podcast pour soutenir et accompagner les aidants





« Tout au Long du Chemin» est un podcast imaginé et produit pour l’Agirc-Arrco, acteur de référence de la retraite par Les Cavalcades Créatives, structure dédiée à la production de podcasts de marque. L’institution propose un ensemble de services destinés à soutenir et accompagner les aidants. Depuis le 6 septembre dernier.





C’est un chemin bouleversant et douloureux mais qui parle aussi d’amour et de partage. Tout commence par le choc du diagnostic d’une pathologie chez un enfant, un parent ou un conjoint.



C’est le début d’un long, très long voyage, souvent solitaire, où les émotions se bousculent. Entre déni, colère, peur et tristesse. Et au bout du chemin, parfois, l’acceptation et la quête de sens.



Flavia, Pauline, Zaïna, André et Catherine ont tous les cinq parcouru ce chemin.

vous entendrez une partie de leur histoire, suivie de l’éclairage d’Emilie Gabillet, psychologue pour

l’Association Française des Aidants.



Le studio de création audio Les Cavalcades a pour ambition de mettre en lumières des personnalités authentiques, des histoires étonnantes, des parcours de vie engagés. Animés par une passion commune pour l'audio, il imagine de nouvelles formes de récits, en mêlant rigueur journalistique et créativité. Un objectif : faire vivre des émotions sonores. Avant d'aller plus loin, rappelons pour les non-technophiles, qu'un podcast est comme une émission de radio enregistrée que l'on peut écouter à la demande sur une plateforme. De nos jours, il en existe sur à peu près tous les sujets.









